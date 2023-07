SUITE702, het luxe, kleurrijke & duurzame merk voor bed- en badtextiel, lanceert met trots een limited geweven strepen collectie ter ere van hun 5-jarig jubileum. Deze nieuwe collectie geeft de visie van het merk weer door luxe en duurzaamheid te combineren tot een kleurrijke collectie.

Vijf jaar geleden besloot SUITE702 om iets nieuws te bedenken in een categorie die zij als (redelijk) saai en behouden bestempelden. Ze wilden een uniek eigenwijs merk creëren dat kleurrijk was en waarbij alles met elkaar gecombineerd kon worden. Waarbij er maximaal ingezet werd op duurzaamheid. Het concept werd met enthousiasme ontvangen en heeft sindsdien een groeiende schare fans vergaard.

Ter gelegenheid van hun 5-jarig jubileum presenteert SUITE702 de limited geweven strepen collectie. Deze collectie bestaat uit een beddengoed set, kussenslopen set en bedMATE sloopje, in zes verschillende geweven strepen. Het resultaat is een frisse, vriendelijke, kleurrijke collectie. Klanten kunnen kiezen tussen een brede streep in orange/ecru, yellow/ecru of green/ecru, of een fijne streep in pink/ecru, brown/ecru of blue/ecru. Met deze diverse opties wordt het mixen & matchen van beddengoed nog leuker!

Wat de limited geweven strepen collectie onderscheidt, is het gebruik van echte geweven strepen in plaats van bedrukte motieven. De draden worden eerst geverfd en vervolgens geweven in de vorm van strepen op het dekbed. Dit resulteert niet alleen in duurzamere kleuren die langer mooi blijven, maar het ligt ook nog eens superlekker in bed! Ook deze collectie is natuurlijk duurzaam geproduceerd van 100% biologisch katoen (GOTS gecertificeerd).

SUITE702 nodigt klanten en fans uit om het 5-jarig jubileum te vieren door de limited geweven strepen collectie te ontdekken en hun slaapruimte een uniek en levendig karakter te geven. De collectie is nu verkrijgbaar in de webshop en in geselecteerde winkels.