Flex IT en HP Nederland verbreden de HP Approved Selection by Flex IT –productenlijn met meer circulaire devices. De IT-hardware die wordt toegevoegd, komt voort uit de G5- en G8-generaties van HP Inc. Door deze uitbreiding bestaat de circulaire productenlijn nu uit de hoogste klasse refurbished laptops en desktop-pc’s. Alle hardware is gerevitaliseerd om een zo lang mogelijke levensduur en de beste performance te realiseren. Bovendien zijn alle IT-devices Windows 11 Ready.

Het ‘HP Approved Selection’-portfolio bestaat nu uit refurbished IT-apparatuur met productgeneraties die uiteenlopen van -3 en -2 tot -1 generatie devices. De producten zijn geselecteerd op basis van hun krachtige specificaties en de cosmetische vereisten die passen bij moderne devices. Met de uitbreiding van de productenlijn is de ‘HP Approved Selection’ helemaal klaar voor Windows 11. Dit maakt de circulaire IT-lijn niet alleen toekomstbestendig, maar ook veiliger dan ooit. Zo garandeert de ‘HP Approved Selection’ een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid en biedt zij tegelijkertijd een aantrekkelijke oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar moderne en efficiënte hardware.

Circulaire IT-hardware van een hoogwaardige kwaliteit

Flex IT is wereldwijd de eerste distributiepartner die dit circulaire initiatief samen met HP Nederland naar de markt brengt. Beide partijen willen zo het vertrouwen in circulaire IT vergroten en de levensduur van IT-producten verlengen. Met de verbreding van het portfolio brengen zij circulaire hardware binnen handbereik, die in kwalitatief opzicht niet onderdoet voor ‘nieuw’ en eenvoudig in elke organisatie is in te passen. De nieuwe IT-devices zijn van een jongere generatie dan het eerdere portfolio en voldoen ook in esthetisch opzicht aan de vereisten die zowel klanten als eindgebruikers aan IT-hardware stellen. Bovendien krijgen klanten standaard drie jaar garantie.

HP en Flex IT garanderen met ‘HP Approved Selection’ de best mogelijke gebruikerservaring. Zo wordt alle hardware grondig getest en gerevitaliseerd, zowel cosmetisch als functioneel. Met de nieuwe update sluit het portfolio nóg beter aan op de behoeften in de markt. “Steeds meer partners en klanten overwegen over te stappen op circulaire IT. Door IT-hardware langer te gebruiken, dalen de kosten en vermindert de e-waste. Daarnaast levert circulaire hardware een significant financieel voordeel op, dat kan oplopen tot wel 50 procent ten opzichte van nieuwe producten”, vertelt Werner Mars, Circulair IT-consultant van Flex IT. “We zien dat er een zichtbare behoefte is in de markt en gaan kijken of we dit initiatief kunnen opschalen naar andere landen in Europa.”

“We zijn erg blij met dit partnership met Flex IT, dat uitstekend past bij onze strategie om een voortrekkersrol te vervullen in de markt voor circulaire IT. Met de HP Approved Selection kunnen organisaties hun CO 2 -voetafdruk verkleinen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Met deze update zetten we de standaard in deze veelbelovende en zich snel ontwikkelende markt”, zegt Michel Voorhout, Workforce Services & Solutions binnen HP Nederland. “Met de kwaliteitsborging van HP en de jarenlange ervaring van Flex IT met de productie van refurbished devices maken we de transitie naar circulaire IT toegankelijk voor iedereen.”

Klik hier voor meer informatie over HP Approved Selection by Flex IT.