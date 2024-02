Vanaf vandaag verkoopt online marktplaats refurbed een duurzaam alternatief voor sportartikelen . Geïnteresseerden kunnen op het platform refurbished fietsen, ski’s, snowboards en circulaire yoga-artikelen vinden. Het is de eerste keer dat refurbed in Nederland andere refurbished producten dan elektronica aanbiedt. Deze stap is in lijn met de missie van het bedrijf om de definitie van ‘nieuw’ te herdefiniëren en van refurbished producten de norm te maken. Het doel is om in de toekomst het assortiment met sportartikelen verder uit te breiden, zowel binnen deze vier categorieën als door het toevoegen van artikelen voor andere sportactiviteiten. Op deze manier hoopt refurbed een positieve impact te maken in de sportwereld, door ook daar hergebruik te stimuleren en de verspilling van grondstoffen tegen te gaan.

Refurbished als lifestyle

Refurbed is actief in zeven landen en breidt per land het assortiment uit om hun missie te verwezenlijken. “Daarvoor moet je verder gaan dan alleen elektronica,” aldus Kilian Kaminski, een van de drie oprichters van refurbed. “Als je van refurbished de norm wil maken, moet het een lifestyle worden. Dat betekent dat consumenten in zo veel mogelijk productcategorieën ook een refurbished keuze moeten kunnen maken.” Het platform bood al producten aan in categorieën als smartphones, huishouden, smartwatches, laptops, tablets en audio.

Samenwerkingspartners refurbished sportartikelen

Voor ski’s en snowboards werkt refurbed samen met Blue Tomato , de toonaangevende retailer in Europa op het gebied van snowboarden, freeskiën, skateboarden, surfen en street style. Zij lanceerden in 2020 de zogenoemde ‘Snow Services’, met als doel om de levensduur van hun producten te verlengen. Klanten kunnen gebruikte snowboards en ski’s inleveren, die vervolgens professioneel worden opgeknapt. Na dit proces kunnen deze weer verkocht, bijvoorbeeld door refurbed. Ook is refurbed een samenwerking aangegaan met het kinderfietsenmerk woom , dat sportieve kinderfietsen produceert en vooral in Duitsland populair is. Verder zijn op refurbed er sportieve fietsen te vinden van merken als Focus, Simplon, Cervelo, Cube en Bianchi. In de productcategorie yoga worden tassen, yogablokken en yogamatten verkocht van hejhej, het eerste merk dat circulaire yogaproducten produceert. Daarnaast zijn er tassen verkrijgbaar van Kalaa, gemaakt van 100% gerecycled nylon.