Doordat mensen steeds bewuster bezig zijn met duurzaamheid, kopen ze vaker tweedehands producten. Uit een onderzoek van Swappie, Europa’s grootste refurbisher van iPhones, en Kantar blijkt dat 32% van de Nederlanders nu vaker voor tweedehands producten kiest dan in de afgelopen 5 jaar.

Fiets nummer 1 tweedehands product in Nederland

In Nederland bestaat de top 3 van meest gekochte tweedehands producten uit: fietsen (49%), boeken (47%) en meubels (42%). Ter vergelijking: in België zijn boeken het nummer 1 tweedehands product (48%), op de voet gevolgd door kleding (46%) en net zoals in Nederland staan meubels op nummer 3 (38%).

Technologische apparaten worden nog niet zo vaak tweedehands gekocht in vergelijking met andere categorieën producten. Volgens het onderzoek zou 39% van de Nederlandse bevolking technologische producten zoals smartphones, tv’s en laptops tweedehands kopen.

Alternatieve oplossingen

Als we kijken naar recente consumptietrends, dan zien we dat consumenten steeds vaker op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. Men denkt nu vaker aan tweedehands producten dan vroeger. De nummer één reden hiervoor is dat het goedkoper is, maar duurzaamheid is voor Nederlanders ook belangrijk en komt op de tweede plek als reden om tweedehands in plaats van nieuwe producten te kopen.

Hoewel 20% van de Nederlandse consumenten het verschil niet weet tussen tweedehands en refurbished en 14% het niet zeker weet, weet 65% wel wat refurbished is. Maar er moet nog meer worden gedaan om een gezonde circulaire economie te creëren in Nederland.

Andere keuzes maken in en voor de toekomst

“Volgens het Global E-waste Monitor-rapport van de Verenigde Naties, hebben we tegen 2030 wereldwijd bijna 75 miljoen ton elektronisch afval. Daarom is het essentieel dat we de manier waarop we technologie nu gebruiken, veranderen. Tweedehands en refurbished producten zijn een betere keuze voor de planeet. Bovendien zijn ze betaalbaarder voor de gebruikers en ze bevorderen de circulaire economie doordat we de levensduur van smartphones en elektronica verlengen”, zegt Martine Hardeveld Kleuver, Country Manager van Swappie in Nederland en België.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in consumentengewoonten en zorgt al voor een positieve verandering in verschillende productcategorieën. Hoewel mensen zich meer bewust zijn van milieuproblemen, kiezen ze bij het kopen van technologie nog steeds niet zo vaak voor tweedehands producten als in andere productcategorieën. Om deze perceptie te veranderen, en gezien Swappie’s missie om refurbished gemeengoed te maken, gelooft Swappie dat het cruciaal is dat merken veilige en betrouwbare opties bieden zodat consumenten refurbished smartphones kopen. Zo wordt de circulaire economie in de smartphone-industrie gestimuleerd en het speelt een belangrijke rol voor duurzaamheid in het algemeen.