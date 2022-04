Fairtrade maakt zich hard voor sociale rechtvaardigheid en wil hieraan bijdragen door wat krom is recht te maken. Bij de totstandkoming van de rechte banaan werkt Fairtrade samen met bananenimporteur AgroFair en boeren van de bananencoöperatie Plátano Recto in Colombia. De rechte Fairtrade bananen zullen vanaf vandaag in alle Nederlandse supermarkten liggen. Met de introductie van de rechte banaan wil Fairtrade consumenten op weg helpen om de meest duurzame keuze in de supermarkt te maken.

“Wij zijn onwijs trots op deze geweldige stap. Fairtrade zet zich al een kwart eeuw in voor betere leef- en werkomstandigheden van bananenboeren en -werknemers. Dit doen we door boeren te verenigen in coöperaties en werknemers in hun kracht te zetten. Daarnaast stelt Fairtrade als enige keurmerk keiharde, niet onderhandelbare betalingseisen. Ook is er extra aandacht voor het milieu én zijn er strenge eisen voor goede arbeidsomstandigheden, zo werkt Fairtrade met bedrijven toe naar een leefbaar loon voor werknemers. Kortom, Fairtrade bewijst dat het recht maakt wat krom is”. – Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland.

Duurzame keuze

Retailers willen hun assortiment verduurzamen en consumenten willen graag duurzame, goede keuzes maken wanneer ze boodschappen doen, maar een duurzame keuze maken is soms best lastig blijkt uit onderzoek. Door rechte Fairtrade bananen te ontwikkelen en deze bananen in de supermarkt te verkopen, hoopt Fairtrade samen met de retailer dat consumenten bewust worden van het feit dat zij hiermee een positieve bijdrage leveren elders op de wereld. Want alleen samen maken we de wereld eerlijk.

Samenwerken

Dankzij een unieke samenwerking met AgroFair en boeren van de coöperatie Plátano Recto in Colombia is de rechte banaan tot stand gekomen. Als bananen beginnen te groeien, wordt de bloemtros steeds zwaarder. Door de zwaartekracht gaat de tros naar beneden hangen en groeien ze krom. Door een innovatieve methode wordt de trossteel ondersteund met als resultaat dat de bananen recht groeien.

‘’Het is alweer 25 jaar geleden dat de eerste Fairtrade bananen met het Max Havelaar keurmerk in de Nederlandse supermarkt lagen. AgroFair was destijds de importeur. Het is mooi om te zien dat we nu weer hebben kunnen bijdragen aan iets baanbrekends.” – Hans-Willem van der Waal, CEO AgroFair

Vanaf nu verkrijgbaar

De rechte banaan ligt vanaf vandaag in gelimiteerde oplage in de Nederlandse supermarkt. Fairtrade zal zich de komende tijd inzetten om retailers ervan te overtuigen de rechte banaan op grote schaal in de schappen te leggen. Het zijn namelijk de bedrijven die de grootste impact kunnen maken door duurzaam in te kopen.