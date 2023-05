De Nederlandse sociale onderneming Fairphone kondigt met trots de lancering aan van haar nieuwste product, de Fairbuds XL. Met dit eerste modulaire audioproduct pioniert de onderneming opnieuw op het gebied van verduurzaming van elektronica. De koptelefoon is hiermee de volgende stap in de missie van Fairphone om eerlijke en duurzame elektronische apparaten te ontwikkelen.

Een noodzakelijke verandering in de elektronica-industrie

Volgens recente cijfers werden alleen al in 2021 ruim 548 miljoen koptelefoons verkocht, met aanhoudend stijgende verkoopvolumes sinds 2013. De elektronica-industrie wordt gedreven door een houding van maken, gebruiken en weggooien, met tot gevolg een jaarlijks groter wordend elektronisch afvalprobleem (e-waste). Het is duidelijk dat de industrie haar praktijken moet veranderen. Met elk gelanceerd product wil Fairphone laten zien hoe een industrie die om mens en planeet geeft er in de praktijk uit zou kunnen zien. De koptelefoons worden geproduceerd met dezelfde waarden die worden gebruikt om alle Fairphone-producten te maken, met een sterke focus op mens en planeet.

Eerlijke, duurzame koptelefoons van topkwaliteit

Zoals de meeste Fairphone-producten is de koptelefoon ontworpen om lang mee te gaan. Door de modulaire opbouw en beschikbare reserveonderdelen is de koptelefoon eenvoudig te repareren, waardoor gebruikers langer gebruik kunnen maken van hun apparaat. Met Fairbuds XL kunnen onderdelen worden vervangen die na verloop van tijd kunnen slijten, zoals de oorkussens. De vervangbare batterij van de koptelefoon bevordert een lange levensduur. Daarnaast gaat de batterij maar liefst 30 uur mee na het opladen. Hoewel het een modulair apparaat is, heeft de hoofdtelefoon een IP54-certificering, wat betekent dat hij weerbestendig is. Door de specificaties van de koptelefoon, kan het model zich meten met andere koptelefoons; op kwaliteit wordt niet ingeleverd.

Sociale en ecologische impact

Door de dubbele focus op de sociale en ecologische impact in de productieketen geeft Fairphone het goede voorbeeld en stimuleert het de industrie om verantwoordelijker te handelen. Dit blijkt uit twee zaken:

Fairbuds XL behoren tot de meest duurzaam ontworpen koptelefoons op de markt, door onder andere de integratie van Fairtrade-goud in de productieketen. Maar ook door het gebruik van vegan leer en verschillende gerecyclede materialen, zoals plastic en aluminium voor zowel de koptelefoon zelf als het bijgeleverde reisetui. Fairphone vult bovendien het loon van de productielijn arbeiders aan tot een leefbaarloon en werkt samen met de leverancier aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van werknemers.

Fairbuds XL zijn klimaatbewust, wat betekent dat Fairphone actie onderneemt om de CO2-voetafdruk van de Fairbuds XL te verkleinen door langer gebruik, het gebruik van gerecyclede materialen en door te investeren in CO2-reductieprojecten die de CO2-uitstoot verlagen en de omliggende gemeenschappen ten goede komen. Het bedrag dat Fairphone in deze projecten investeert, is gelijk aan de hoeveelheid CO2-uitstoot die overblijft aan het einde van de levenscyclus van de hoofdtelefoon na reductiemaatregelen.

Aanjager van duurzame elektronica

De focus van Fairphone op mens en planeet is de belangrijkste onderscheidende factor op de markt geweest, waardoor Fairphone marktleider is op het gebied van duurzame elektronica. Eva Gouwens, CEO van Fairphone, merkt op: “Na bijna 10 jaar bezig te zijn geweest met het maken van duurzame smartphones, zijn we klaar om onze focus uit te breiden en duurzaamheid naar een nieuwe categorie audioproducten te brengen. We introduceren onze unieke kernkenmerken – eerlijke materialen, verbeterde werkomstandigheden, onze klimaatbewuste benadering en repareerbaarheid – op de markt en leggen de lat hoger op het gebied van impact voor mens en planeet, in het koptelefoonsegment. Fairbuds XL zijn voor consumenten die op zoek zijn naar een duurzaam alternatief op de markt en vragen om verandering in de elektronica-industrie.”

Beschikbaarheid van Fairbuds XL

Fairphone-koptelefoons zijn vanaf 11 mei beschikbaar via de website van Fairphone en geselecteerde partners, voor een adviesprijs van € 249. De koptelefoon is er in twee varianten: groen gespikkeld en zwart gespikkeld.