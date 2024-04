Fairphone lanceert de Fairbuds, de volgende generatie draadloze oordopjes. De nieuwe Fairbuds zijn ontworpen om lang mee te gaan, zijn gebruiksvriendelijk en bieden een premium geluid. Geheel volgens de missie van Fairphone kunnen in totaal zeven reserveonderdelen eenvoudig worden vervangen. De onderdelen zijn de losse oordopjes, batterij van de oordopjes, siliconenring, eartips, de buitenkant van de oplaadcase, de kern van de oplaadcase, en de batterij van de oplaadcase. Als je een oordopje verliest, kan er makkelijk een vervangend exemplaar worden besteld. Vervangbare batterijen zijn de sleutel tot oordopjes die lang meegaan: de afnemende levensduur van een batterij is een van de belangrijkste redenen dat gebruikers werkende oordopjes weggooien.

70% gerecycled materiaal en e-waste neutraal

Net als alle andere Fairphone producten zijn de Fairbuds modulair en duurzaam. De Fairbuds zijn e-waste neutraal, wat betekent dat voor elk paar Fairbuds dat wordt geproduceerd, een vergelijkbaar gewicht aan elektronisch afval op verantwoorde manier wordt gerecycled. De volgende punten maken de Fairbuds ook een bewuste keuze:

Alle kunststoffen die worden gebruikt in de Fairbuds en de oplaadcase zijn gerecycled. In totaal zijn de producten gemaakt van 70% gerecycled materiaal.

Fairphone gebruikt 100% gerecyclede zeldzame aardelementen (magneten) in de productie.

De uitstoot van broeikasgassen van de Fairbuds wordt verminderd door het gebruik van gerecyclede materialen. Voor de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen per verkochte Fairbuds draagt het bedrijf bij aan CO2-reductieprojecten, gecertificeerd volgens de hoge eisen van Gold Standard. Het bedrag dat het bedrijf voor deze projecten financiert, is gebaseerd op de koolstofuitstoot die wordt veroorzaakt tijdens de levenscyclus van hun producten.

De combinatie van deze duurzaamheidspunten en de modulariteit en levensduur van de Fairbuds maakt de oordopjes een klimaatbewuste keuze.

Leefbaar loonbonus, Fairtrade en Fairmined metalen

Als B-Corp gecertificeerde sociale onderneming blijft Fairphone vooruitstrevend werk verrichten in de elektronica-industrie, met de focus op ‘fair specs’ en programma’s voor leefbare lonen en eerlijk arbeid voor fabrieksarbeiders. Fairphone geeft de assemblagemedewerkers van Fairbuds een bonus voor elk paar Fairbuds om de kloof tussen het lokale minimumloon en een echt leefbaar loon te overbruggen. Fairphone werkt nauw samen met de leverancier om de tevredenheid van de werknemers verder te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen. Het bedrijf heeft Fairtrade goud geïntegreerd in de toeleveringsketen van Fairbuds. Al het zilver en kobalt dat wordt gebruikt, wordt behandeld met Fairmined zilvercredits en kobaltcredits, zodat de werkomstandigheden in de mijnen worden verbeterd.

Specificaties

De Fairbuds worden geleverd met premium geluid dat vakkundig is afgestemd, met functies zoals active noise cancelling (ANC) met wind noise reductie algoritme en environmental noise cancelling (ENC). De Fairbuds heeft zes ingebouwde microfoons en is voorzien van multipoint Bluetooth-connectiviteit, waarmee twee apparaten tegelijk verbonden kunnen worden. De Fairbuds zijn zweet- en weerbestendig (IP54 classificatie) en hebben een afspeeltijd tot 26 uur inclusief oplaadcase. De Fairbuds zijn gemaakt om onderweg te gebruiken. Met de Fairbuds mobiele app, beschikbaar op Android- en Apple-apparaten, kan het geluid volledig gepersonaliseerd worden.

Monique Lempers, Chief Impact Officer bij Fairphone, zegt: “Met de lancering van de Fairbuds geven we het goede voorbeeld door duurzaamheid centraal te stellen bij de productontwikkeling en het design. Opnieuw combineren we topkwaliteit met een lange levensduur en brengen we ethische technologie naar het audiosegment. De Fairbuds zijn ontworpen om lang mee te gaan en zijn gemaakt van 70% eerlijke en gerecyclede materialen. Bovendien geven we de productiemedewerkers een bonus voor een leefbaar loon en verbeteren we de arbeidsomstandigheden door samen te werken met de leverancier. We bieden ook een unieke verlengde garantie om te garanderen dat je de oordopjes zo lang mogelijk kunt gebruiken. De Fairbuds zijn het bewijs dat zelfs oordopjes duurzamer kunnen zijn.”

Fairphone biedt een uitgebreide garantie van drie jaar voor de Fairbuds. Hiermee kunnen gebruikers de levensduur verlengen en hun ecologische voetafdruk verkleinen. Door de Fairbuds langer te houden, kunnen mensen een duurzamere keuze maken. De Fairbuds zijn vanaf 9 april te bestellen in de kleuren zwart en wit, via de website van Fairphone en bij geselecteerde partners in Europa, voor een adviesprijs van €149.