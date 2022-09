De Nederlandse sociale onderneming Fairphone kondigt vandaag aan te starten met de verkoop van refurbished smartphones. De Fairphone 3, New Life Edition, waarvan het origineel werd gelanceerd in september 2019, is vanaf vandaag beschikbaar via de website van Fairphone. Het aanbod is een logische volgende stap in de duurzame missie van Fairphone op levensduur en circulariteit.

Fairphone zet zich in voor een langere levensduur van smartphones om zo e-waste en het gebruik van waardevolle hulpbronnen te verminderen. De verkoop van refurbished smartphones is geheel in lijn met deze missie en het verrijkt het huidige aanbod van nieuwe Fairphone toestellen die momenteel verkrijgbaar zijn.

Deze tweedehands telefoons zijn opgeknapt in Frankrijk en getest om 100% functionaliteit te garanderen. Door het modulaire ontwerp zijn ze gemakkelijk op te knappen en te upgraden, omdat kapotte onderdelen eenvoudig kunnen worden vervangen. De smartphones worden geleverd met een nieuwe of bijna nieuwe batterij, die ten minste 80% van de oorspronkelijke capaciteit garandeert. Daarnaast hebben ze dezelfde twee jaar fabrieksgarantie als nieuwe toestellen van dit model.

De Fairphone 3, New Life Edition, is verkrijgbaar vanaf de komende weken. De hoeveelheid is beperkt beschikbaar en wordt verkocht zolang de voorraad strekt.