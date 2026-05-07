Start Chief Sustainability Officer (CSO) – 4-daagse opleiding

Op 11, 12, 25 en 26 november 2026 organiseert IMF Academy een 4-daagse opleiding voor professionals die duurzaamheid strategisch willen verankeren binnen hun organisatie. De opleiding vindt centraal in het land plaats.

Steeds meer organisaties benoemen een Chief Sustainability Officer (CSO) om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van strategie, governance en bedrijfsvoering. Ook in Nederland groeit het aantal bedrijven met een CSO-functie. Daarmee neemt de behoefte toe aan actuele kennis van onder meer sustainable strategy, implementatie, wet- en regelgeving, risicomanagement en sustainable finance.

De opleiding is gericht op professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van het sustainabilitybeleid binnen de organisatie. Daarbij is aandacht voor zowel de strategische context als de praktische doorvertaling naar beleid, uitvoering en rapportage.

Programma

Het volledige programma vind je op de website van de IMF Academy. Tijdens de opleiding is er voldoende ruimte ingebouwd voor uitwisseling van ervaringen. Tevens worden praktijkcases besproken.

DAG I: SUSTAINABILITY – DRIJFVEREN EN RELEVANTIE

Setting the Scene

Drijfveren en relevantie van sustainability voor het bedrijfsleven en de financiële sector

Business principles, corporate values, ethiek en cultuur

Duurzaamheid in de strategie

DAG II: SUSTAINABLE (ONDERNEMINGS) STRATEGIE: REALISATIE EN IMPLEMENTATIE

Ethiek

Van beleid naar uitvoering

Sustainability reporting, compliance en audit

DAG III: DUURZAAMHEIDSWETGEVING EN RISICOMANAGEMENT VAN DUURZAAMHEID

Wetgeving (vanuit Europa)

Klimaatakkoord

Ervaringen uit de praktijk bij de voorbereiding op de implementatie van CSRD

DAG IV: SUSTAINABLE FINANCE – Uw rol als CSO

Waar letten beleggers op en waarmee moeten ze rekening houden?

Waar letten banken (en andere financiers) op?

Waar letten verzekeraars op?

Marktveranderingen en innovatie

De buitenwereld

Voor wie?

Deze opleiding is van strategisch en praktisch belang voor alle professionals die betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van en rapporteren over het sustainabilitybeleid van de organisatie.

Data, locatie en kosten

De 4-daagse opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) vindt centraal in het land plaats.

De lestijden zijn van ’s ochtends 09.00 uur tot ’s middags 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen: 11, 12, 25 en 26 november 2026.

De kosten bedragen € 4.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en documentatiemateriaal.

Over IMF Academy

Al meer dan 35 jaar ontwikkelt en organiseert IMF Academy actuele (post-HBO) opleidingen, (certificerende) trainingen en distance learning cursussen voor het bedrijfsleven en de non-profit sector in Nederland. Naast een uitgebreid portfolio aan Nederlandstalige opleidingen worden Engelstalige opleidingen inmiddels gekocht en bezocht door klanten uit meer dan 50 landen.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding kan via deze link of via een mail naar info@imfacademy.com. Het zou leuk zijn u binnenkort als cursist te mogen begroeten!