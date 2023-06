Alweer de 8ste editie van de State of the Sustainability Profession. Reserveer deze dag alvast in je agenda want het belooft weer een inspirerende dag te worden met verschillende workshops en natuurlijk de huidige status van ons vak: de duurzaamheidsprofessional in Nederland!🌍

Voor en door nieuwsgierige duurzaamheidsprofessionals die dagelijks bezig zijn hun rol als Game Changer/transitie vorm te geven.

Wij kijken uit om jullie weer te verwelkomen op de jaarlijkse State of the Sustainability Profession 2023, maandag 11 september as op een unieke (OV) locatie in Almere.

Wat kan je verwachten? Een dag met workshops en dialogen over verschillende persoonlijke dilemma’s en actuele trends in ons vak.

👉 de onthulling van de meest recente resultaten van het spraakmakende onderzoek naar “de stand van zaken” van de duurzaamheidsprofessional in Nederland,

👉 Met workshops voor:

– beginners en gevorderden over het creëren van draagvlak, blijvende gdragsverandering en versnelling in de organisatie en in de boardroom,

– vanuit inzichten en cases uit de praktijk met o.a. Marjolein Baghuis, Karlijn Mol, Mona van de Steeg, Iris Grobben, Esther Verburg en Niels van Geenhuizen

– met ervaring in verschillende sectoren van kleding, bouw, zorg, voeding tot schoonmaak. Ook internationaal.

👉 reflecteer op jouw ontwikkeling: “hoe organiseer je je carrièrepad als professional in duurzaamheid, en hoe zorgen we voor het welzijn van onze vakgenoten?”

Nog veel meer andere actuele thema’s en inleiders zoals de rol van Artificial Intelligence vs Human Intelligence in verduurzaming van organisaties, in samenwerking met o.a. Brightlands. En de hefboomwerking van de tandem HR en duurzaamheid door o.a. Annick Schmeddes in samenwerking met HR Community.

Wij zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten!

Aanmelden