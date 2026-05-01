Start persoonlijk leiderschapsprogramma De Groene Vloot

De Groene Vloot is hét persoonlijk leiderschapsprogramma voor young professionals (± 1-8 jaar werkervaring) met een focus op de duurzaamheidstransitie. Samen gaan we aan de slag met de vraag: wat wordt jouw bijdrage aan een duurzame wereld?

Wij (Frisse Blikken) geloven namelijk dat het nog kan: het tij keren. Maar daar is wel wat voor nodig. Verbinding met jezelf, zodat je weet wie je bent en belangrijk vindt, wat je talenten en je valkuilen zijn, én hoe je deze kunt inzetten. Verbinding met de ander, zodat je elkaar kunt aanvullen in kennis en kunde. En natuurlijk actie. Dus… wat wordt jouw bijdrage aan een duurzame wereld?

We brengen dit in de praktijk op oude zeilschepen en op Terschelling, tijdens een vijfdaagse reis vol sessies, reflectie en natuur, met begeleiding van ervaren facilitators, inspirerende gasten, een diverse groep deelnemers en deelname aan het Springtij Forum.

Versnel persoonlijk leiderschap

We stimuleren young professionals tot het vinden van hun persoonlijke bijdrage aan de duurzaamheidstransitie.

Vergroot je duurzaamheidsnetwerk

We bouwen een community van gedreven, duurzaamheidsexperts (to be) en bevorderen integrale duurzame samenwerking. We bevorderen inhoudelijke kruisbestuiving tussen deelnemers, ook met eerdere deelnemers.

Vaar jij mee?

Wanneer: 22/09/2026 – 26/09/2026

Waar: Terschelling

Meer informatie & inschrijven: https://degroenevloot.com/