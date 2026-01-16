Springtij Forum 2026

Springtij brengt professionals samen die werken aan een toekomstbestendig Nederland. Een duurzaam en sociale toekomst. Dat kan als we de juiste kennis en mensen met elkaar verbinden. Springtij is die plek waar je perspectief wordt verbreed en je duurzame connecties legt.

We versnellen de transitie van Nederland door te focussen op een echte verandering van het systeem. Ecologie is daarbij ons kompas; sociale en financieel-economische transformatie vormen de motor. Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen komen bij ons samen en kijken integraal naar de ecologische en sociale vraagstukken.

We organiseren ontmoetingen die uitnodigen tot reflectie en verbeelding geïnspireerd door natuur, kunst en wetenschap. We geloven dat verandering juist ontstaat wanneer hart en hoofd samen optrekken. Het hele jaar door agenderen we de actualiteit van morgen en werken we aan acties met impact. Hoogtepunt is het driedaagse Springtij Forum op Terschelling.

