Screening film ‘Beyond Zero’

Stadhouderslaan 37 - Den Haag

Evenementen Stadhouderslaan 37 - Den Haag

Date(s) - 06/09/2022

13:00 - 15:00

Wil je weten hoe jij in jouw werk en/of organisatie om kan gaan met klimaatverandering? Wil je jouw collega’s of partners inspireren met een uniek verhaal? En concrete handvatten ontvangen om aan de slag te gaan met de klimaatopgave?

Kom dan naar de 100MTC Movietime Beyond Zero op 14 juni! Na het zien van Beyond Zero is het mogelijk om een rondleiding door de nieuw te openen tentoonstelling One Planet NOW! te volgen, ontvang je het boek Klimaatwerkers en ga je in gesprek met experts van het 100MTC platform over de lessen uit de film, van andere klimaatpioniers en uit het netwerk van het 100 Months to Change platform.

Dinsdag 6 september: 13.00 uur

Duur: 84 minuten + 15 minuten 100 MTC MovieTime – Beyond Zero

Tickets: € 85,- incl. Inspiratiesessie met filmvertoning Beyond Zero, 2 consumpties, het boek Klimaatwerkers én 12 maanden toegang tot het platform 100MTC: vol met nog meer inspiratie en een krachtig netwerk van organisaties en experts. Deze film wordt gedraaid bij minimaal 25 personen die 24 uur van te voren zijn aangemeld. De film is op regulier bioscoopformaat te zien (niet koepelvullend).

Beyond Zero

De award winning docu-film Beyond Zero vertelt het verhaal van klimaatpionier Interface : een zeer vervuilend productiebedrijf is getransformeerd naar een bedrijf dat nu klimaatpositief is.

Dit onopvallend internationaal opererende productiebedrijf begon 25 jaar geleden met een opvallende klimaatmissie en slaagde erin te transformeren van vervuilend beursgenoteerd bedrijf naar een klimaatpositief bedrijf. Dit verhaal biedt elke professional inspiratie om een bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk. Het geeft hoop dat het mogelijk is om de klimaatdoelen te realiseren en motiveert tot het nemen van extra klimaatstappen.

100MTC Movietime

100MTC Movietime – Beyond Zero is dit jaar enkele malen te beleven op meerdere plekken in het land. Het doel is om met partners in dit platform samen professionals te inspireren en te versterken in hun klimaatwerk – mede dankzij de lessen van deze pionier in de film. Zo halen we de klimaatdoelen van 2030!

Rondleiding door One Planet NOW!

Deze filmvertoning is bij Museon-Omniversum in Den Haag – het museum van de duurzame ontwikkeling! Na het zien van Beyond Zero is het mogelijk om een rondleiding door de nieuw te openen One Planet NOW! te volgen: een unieke beleving voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame samenleving! De rondleiding start om 15.30 uur.

Klimaatwerkers

Iedereen ontvangt na afloop het boek Klimaatwerkers. Dit boek laat zien dat je geen CEO of klimaatactivist hoeft te zijn om ook op jouw werk een positieve impact te hebben op het klimaat. Dankzij inspirerende voorbeelden uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs en aan de hand van een tienstappenplan met praktische tips kun je direct aan de slag in jouw organisatie.

Bestel je tickets op https://lnkd.in/d2WM7TCc.