Op 8 april 2026 nodigt TKI Bouw en Techniek je uit voor het innovatie-event Scale It! in TivoliVredenburg, Utrecht. Drie jaar na Kick It! zetten we de volgende stap: opschalen.



Tijdens Scale It! laten we zien wat we aan het doen zijn:

Innovaties opschalen — hoe we de sprong maken van pilot naar brede toepassing

Productiviteit verhogen — hoe we meer met minder bereiken

Organisaties laten groeien — welke stappen en programma's de groeiers doorlopen.

Reken op inspirerende keynotes en volop interactie om kennis en ervaringen uit te wisselen met koplopers uit de sector. Maak bovendien kennis met partners uit andere innovatieprogramma’s die TKI Bouw en Techniek coördineert.

Sprekers

Diederik Samsom

Voorzitter TKI Bouw en Techniek

Jan van Beuningen

Directeur Bouwen en Energie (min. van BZK)

Martin Wijnen

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

Deborah Nas

Innovatie Expert (o.a. TU Delft)

Nick Boersma

Vereniging Circulair Friesland

Dagvoorzitter

Marijn de Vries

Journalist NRC, ex-profwielrenster

