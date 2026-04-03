Op 8 april 2026 nodigt TKI Bouw en Techniek je uit voor het innovatie-event Scale It! in TivoliVredenburg, Utrecht. Drie jaar na Kick It! zetten we de volgende stap: opschalen.
Tijdens Scale It! laten we zien wat we aan het doen zijn:
- Innovaties opschalen — hoe we de sprong maken van pilot naar brede toepassing
- Productiviteit verhogen — hoe we meer met minder bereiken
- Organisaties laten groeien — welke stappen en programma’s de groeiers doorlopen.
Reken op inspirerende keynotes en volop interactie om kennis en ervaringen uit te wisselen met koplopers uit de sector. Maak bovendien kennis met partners uit andere innovatieprogramma’s die TKI Bouw en Techniek coördineert.
Sprekers
Diederik Samsom
Voorzitter TKI Bouw en Techniek
Jan van Beuningen
Directeur Bouwen en Energie (min. van BZK)
Martin Wijnen
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
Deborah Nas
Innovatie Expert (o.a. TU Delft)
Nick Boersma
Vereniging Circulair Friesland
Dagvoorzitter
Marijn de Vries
Journalist NRC, ex-profwielrenster