De zesde editie van het New Energy Forum is hét festival voor (aankomende) mobiliteits- en energieprofessionals. Professionals, ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers vinden elkaar op het leukste festival over mobiliteit, energietransitie en duurzaamheid in Noord-Nederland.

Wat doe jij?

New Energy Forum is geen standaard congres, maar een beweging. Een plek waar je wordt verrast door nieuwe perspectieven, verbonden raakt door echte gesprekken en wordt aangezet tot concrete actie. De energietransitie vraagt namelijk niet alleen om nieuwe technologie, maar ook om mensen die durven denken én doen. Op 18 juni 2026 komen deze ingrediënten samen tijdens New Energy Forum 2026.

Dit jaar draait alles om jou. Jouw keuzes. Jouw impact.

Wat kun je verwachten?

Tijdens New Energy Forum verbinden we doeners, denkers en durvers. We verbazen met nieuwe perspectieven en praktijkvoorbeelden die laten zien dat het anders kan. En we versnellen door samen concrete stappen te zetten richting een duurzame toekomst.

Op de proeftuin Entrance vind je ook dit jaar weer inspirerende keynotes, scherpe debatten, interactieve sessies en energieke workshops. De organisatie is op dit moment druk bezig met de invulling, maar drie namen kunnen we al wel verklappen:

Pieter Jouke, schrijver en meester in het fileermes van de actualiteit. Met zijn scherpe blik weet hij complexe thema’s verrassend licht en inzichtelijk te maken. Op NEF deelt hij zijn visie over een duurzame toekomst met ons.

Aniek Moonen, staat voor een nieuwe generatie klimaatleiders: verbindend, inhoudelijk sterk en gericht op actie. Met haar ervaring in het mobiliseren van jongeren en het samenwerken met bedrijfsleven en overheid brengt zij een scherp en hoopvol perspectief op de energietransitie.

Floor Milikowski, journalist en auteur, gespecialiseerd in de toekomst van onze steden en regio’s. In haar werk onderzoekt ze hoe grote transities, van energie tot economie, lokaal vorm krijgen en wat dat betekent voor gemeenschappen.

