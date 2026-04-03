Share & Learn: Aan de slag met stakeholder governance volgens de B Corp-vereisten

Stakeholder governance vormt vanaf het begin het fundament van B Corp. Het uitgangspunt is dat organisaties waarde creëren voor alle stakeholders, niet alleen voor aandeelhouders. Wie B Corp wil worden, legt dit ook juridisch vast in de statuten. In de nieuwe B Corp-standaard is dit onderwerp verder aangescherpt en verzwaard. In deze Share & Learn van 2Impact ontdek je hoe je stakeholder governance concreet vormgeeft in jouw eigen organisatie.
Wat komt aan bod?
- Wat stakeholder governance is en waarom het belangrijk is
- Hoe je stakeholders identificeert en prioriteert
- Hoe je zorgt voor structurele stakeholder engagement
- Welke rol een grievance mechanisme hierin speelt
- Hoe je uitkomsten van stakeholder engagement gebruikt in strategie en uitvoering
Voor wie is dit bedoeld?
- Bestaande B Corps die onder de nieuwe standaard moeten hercertificeren
- Bedrijven die B Corp-certificering ambiëren
- Organisaties die werken aan een materialiteitsanalyse of impact- en implementatieplannen waarbij stakeholderbetrokkenheid centraal staat
Waar ga je mee naar huis?
- Een eerste opzet van een stakeholderstrategie
Schrijf je in via de link.
