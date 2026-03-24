Op dinsdag 16 juni 2026 organiseert Stichting Climate Cleanup de Nationale Top Natuurlijke Koolstofvastlegging. Na een eerdere succesvolle koolstofvastleggingstafel vormt deze bijeenkomst het nationale vervolg om natuurlijke oplossingen voor klimaat en ecosysteemherstel verder op te schalen.

Tijdens deze dynamische dag komen beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, investeerders en praktijkexperts samen met ministeries, provincies, gemeenten en andere overheden. Samen verkennen zij hoe carbon dioxide removal (CDR) via natuurgebaseerde oplossingen in Nederland versneld kan worden ontwikkeld en toegepast.

De conferentie vindt plaats op een fantastische locatie midden in de natuur. Naast het inhoudelijke programma is er een markt met stands waar organisaties, initiatieven en bedrijven hun projecten, oplossingen en samenwerkingsmogelijkheden presenteren.

Samen bouwen aan opschaling

Deze conferentie brengt beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, marktleiders en initiatiefnemers samen die aan deze beweging bouwen. Ook ministeries, provincies, gemeenten en andere overheden zijn aanwezig om samen met marktpartijen en kennisinstellingen te verkennen hoe natuurlijke koolstofvastlegging verder kan worden opgeschaald. Het is een plek om kennis te delen, nieuwe inzichten op te doen, kansen te verkennen en samenwerkingen te versterken. Want de transitie naar een regeneratieve economie vraagt om goede ideeën, maar ook om sterke verbindingen tussen praktijk, beleid en markt.

Centraal staat de vraag:

Hoe kunnen we natuurlijke koolstofvastlegging in Nederland opschalen op een manier die werkt voor klimaat, natuur én samenleving?

Met inspirerende voorbeelden, inhoudelijke verdieping en ruimte voor ontmoeting bouwen we samen verder aan oplossingen die ecosystemen herstellen én economische waarde creëren.

