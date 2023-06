Eén van de uitdagingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is het terugdringen van kinderarbeid. Een probleem dat wereldwijd nog steeds veel voorkomt. MKB-Nederland nodigt je op 20 juni 2023 van harte uit voor de bijeenkomst; “Kinderarbeid in de bedrijfsketen: samen pakken we verantwoordelijkheid en ondernemen we actie”.

Onder leiding van journalist, presentator en ‘Wie is de Mol?” deelnemer Sander de Kramer gaan we het gesprek aan. Sander is een scherpe interviewer, heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en wordt geprezen om zijn innovatieve manier van hulpverlening.

Hoe zit dat eigenlijk bij jou?

Weet jij of er een risico bestaat op kinderarbeid is in de inkoopketen van jouw organisatie? Heb je enig idee waar grondstoffen of ingekochte producten vandaan komen? En er komt wetgeving aan die bedrijven verplicht zich in te spannen om kinderarbeid in de keten te bestrijden. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Waar kan je advies inwinnen? Hoe kan je als brancheorganisatie je leden hierbij ondersteunen? Help!

Wat leer je tijdens de bijeenkomst?

Je komt meer te weten over de (vervolg)stappen die je kunt zetten om kinderarbeid in de bedrijfsketen tegen te gaan en hoe je hierin samenwerkt met anderen. Want, je hoeft dit niet alleen te doen. Onze wens het creëren van een open sfeer waarin we samen bekijken hoe we verantwoordelijkheid kunnen pakken en in actie komen.

We bieden je een kans om:

te leren van bedrijven en branches die al de nodige ervaring hebben opgedaan;

te luisteren naar experts en ervaringen uit te wisselen;

je voor te bereiden op de wetgeving;

samen vervolgstappen te zetten.

Programma

Hoe maak je gebruik van subsidies en ondersteuning? – Marloes Philippo, Projectadviseur Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Bereid je voor op de wetgeving – Marhijn Visser, Projectleider IMVO, VNO-NCW en MKB-Nederland

Ondernemers en branches aan het woord

Hoe de sector kinderopvang de eerste stap heeft gezet? – Ileen Purperhart en Maryse Broek van Hestia Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (brancheorganisatie)

Verdiepend gesprek over ervaringen sectorale aanpak – Eddy Esselink, Senior Manager Duurzame Ontwikkeling, MVO (ketenorganisatie voor Oliën en Vetten)

Workshop: in gesprek met je leverancier – Liesbeth Unger, directeur Human Rights at Work

Aan het volledige programma inclusief sprekers wordt hard gewerkt. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Heb je interesse? Meld je dan aan via deze link.