Er werken nog steeds meer dan 2 miljoen kinderen in de cacao-industrie

“De inzet van kinderarbeid op cacaoplantages in ‘s werelds grootste producerende landen, Ivoorkust en Ghana, is in de afgelopen decennia toegenomen, ondanks beloftes vanuit de industrie om kinderarbeid aan te pakken”, blijkt uit het conceptrapport van de Amerikaanse overheid, waar Reuters gisteravond dit artikel over publiceerde. Tony’s Chocolonely wacht al geruime tijd op het (concept) rapport van het ‘National Opinion Research Center’ van de Universiteit van Chicago (NORC), maar heeft dit tot op heden nog niet onder ogen gekregen. “De deprimerende uitkomst van het onderzoek verrast ons niet”, zegt Paul Schoenmakers, Head of Impact bij Tony’s Chocolonely.

De belofte om een eind te maken aan kinderarbeid op cacaoplantages in West-Afrika stamt al uit 2001. In 2010 is deze belofte opnieuw gemaakt, toen werd afgesproken om in 2020 kinderarbeid met 70% te hebben gereduceerd. Het is nu bijna twee decennia geleden dat deze afspraken zijn gemaakt en ondanks de vele vrijblijvende programma’s blijkt er nog niets veranderd: er werken nog steeds meer dan 2 miljoen kinderen onder illegale omstandigheden in de cacaoketen, enkel en alleen in Ghana en Ivoorkust.

Het International Cocoa Initiative heeft het succesvolle Child Labor Monitoring & Remediation System (CLMRS) opgezet, om gevallen van illegale kinderarbeid te kunnen opsporen en aan te pakken. Dit programma had inmiddels voor de hele cacaosector geïmplementeerd kunnen en moeten zijn, maar investeringen vanuit de industrie om dit systeem op te kunnen schalen, bleven massaal uit.

Extreme armoede is de voornaamste oorzaak van illegale kinderarbeid. De cacaoprijs is nog steeds ver onder de prijs die nodig is voor een leefbaar inkomen (Living Income Reference Price, LIRP). Vrijblijvende initiatieven van bedrijven en de industrie blijken eens te meer niet te werken en niet het gewenste effect te hebben. Dat kunnen we na twee decennia concluderen. Bindende due diligence wetgeving is nodig om definitief af te rekenen met kinderarbeid en mensenrechten te kunnen waarborgen. Actie is nu nodig, teken de petitie hier!

Over Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely is opgericht om een einde te maken aan slavernij en uitbuiting in de cacaoindustrie. Geen doorsnee bedrijf, dus. Maar een chocoladebedrijf dat een sociaal probleem in de wereld wil oplossen. Sinds de oprichting door de makers van het tv- programma ‘Keuringsdienst van Waarde’ in 2005 strijdt Tony’s Chocolonely voor slaafvrije chocolade. Zij willen niet alleen hun eigen chocolade 100% slaafvrij maken, maar alle chocolade wereldwijd. Ze kopen de cacaobonen direct in bij partnercoöperaties in Ghana en Ivoorkust en werken intensief met ze samen. Zo geven ze het voorbeeld, dat chocolade maken anders kan. En zo inspireren ze anderen om hen te volgen. Ook jij kunt meedoen. Hoe? Door Serious Friends met Tony’s te worden. Hoe meer mensen kiezen voor slaafvrije chocolade en Tony’s verhaal delen, hoe eerder 100% slaafvrije chocolade de norm wordt.