Elho – marktleider in 100% gerecyclede designproducten voor binnen en buiten – zet een strategische stap in een nieuwe productcategorie en lanceert een biodiversiteitscollectie. Deze natuurvriendelijke B’s-collectie bestaat uit vogel- en voederhuisjes en insectenhotels, ontwikkeld met de expertise van ecologische experts zoals Naturalis en de Vogelbescherming Nederland. Waar traditionele nestkasten en insectenhotels van hout al jarenlang de norm zijn, kiest elho bewust voor een meer innovatieve en duurzame benadering: 100% gerecycled plastic met levenslange garantie.

Bijdragen aan natuurherstel

Meer dan 80% van de natuurlijke leefgebieden in Europa verkeert in slechte staat, en het aantal vogels is de afgelopen decennia met meer dan 60% gedaald*. De afname van insecten- en vogelpopulaties is zorgwekkend, maar elho ziet dit als een kans voor de groene sector.

Robert Elderenbosch, head of innovation bij elho: ”Al ruim 60 jaar is onze missie om mensen meer te omringen met groen. Met die gedachten ontwikkelen we al onze producten. De cijfers over het biodiversiteitsverlies liegen er niet om. Wij vonden het tijd om een collectie te ontwikkelen waarmee we bijdragen aan verbetering. Samen met natuurexperts, zodat de huisjes precies hebben wat vogels en insecten nodig hebben in een bepaalde tijd van het jaar. En natuurlijk wel met de kwaliteit en passend design wat men van ons gewend is.’’

De consument anno nu zoekt naar betekenisvolle producten: oplossingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving én die visueel passen in hun tuin of op het balkon. Met de estethische B’s-collectie speelt elho in op deze groeiende vraag. Het voegt kwaliteit, design en duurzaamheid toe aan een productcategorie die tot nu toe vaak werd gedomineerd door wegwerpartikelen van hout of bamboe.

5-sterren designhotel onder vogelhuisjes

In tegenstelling tot hout – dat gevoelig is voor rot, schimmel en weersinvloeden – biedt gerecycled plastic belangrijke voordelen:

Duurzaam en weersbestendig: rot niet, barst niet en neemt geen water op, zelfs niet na jarenlang buitengebruik.

Slimme isolatie: een dubbelwandige structuur houdt de nesttemperatuur stabiel dat cruciaal is voor succesvol broeden.

Goede ventilatie en drainage: strategisch geplaatste openingen voorkomen schimmel en zorgen voor een gezond microklimaat.

Eenvoudig in onderhoud: lichtgewicht, gemakkelijk schoon te maken en hygiënisch in gebruik.

Impactvol design: verkrijgbaar in drie stijlen (Cosy, Essential en Organic) met natuurlijke kleuren die in elke buitenruimte passen.

Met de B’s-collectie – als 5-sterren designhotel onder de vogelhuisjes – zet elho een nieuwe standaard voor biodiversiteitsproducten binnen het tuinsegment. De producten zijn modulair, multifunctioneel en sluiten naadloos aan bij elho’s visie: het vergroenen van de leefomgeving op een duurzame manier.

Via het initiatief 1% for the Planet doneert elho 1% van de omzet aan lokale biodiversiteitsprojecten en wereldwijde milieuprojecten.

*Bron: European Environment Agency (2020). State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013–2018. EEA Report No 10/2020.