Ter gelegenheid van de Dag van Europa op 9 mei publiceert Chargemap een analyse van de Europese markt voor elektrisch laden, gebaseerd op eigen data en inzichten van toonaangevende spelers in de sector. Tussen de versnelde uitrol van infrastructuur en veranderende gebruikspatronen gaat de markt een nieuwe fase in.

Volgens gegevens van Chargemap werden tussen januari 2024 en april 2026 meer dan 500.000 nieuwe laadpunten die compatibel zijn met de Chargemap Pass geïntegreerd in de applicatie. Deze aanhoudende groei weerspiegelt een geleidelijke structurering van de Europese markt, gedragen door spelers die in meerdere landen actief zijn. Deze dynamiek wijst op een duidelijke verschuiving in de markt. Exploitanten richten zich niet langer uitsluitend op de uitrol van infrastructuur, maar ontwikkelen ook het vermogen om hun modellen op grotere schaal uit te rollen en te structureren.

De ontwikkeling van verschillende netwerken illustreert deze trend: Powerdot heeft het aantal laadpunten dat compatibel is met Chargemap sinds 2024 met 2,5x verhoogd. Atlante en Electra laten groeicijfers zien van ongeveer 3,6 keer, terwijl IONITY een al langer ingezette groeidynamiek voortzet, met een toename van 50%. Deze evoluties tonen, naast de cijfers, de opkomst van spelers die in staat zijn om de Europese markt voor elektrisch laden duurzaam te structureren.

Powerdot: laden voor dagelijks gebruik op grote schaal integreren

Met meer dan 12.500 laadpunten die compatibel zijn met Chargemap in april 2026, positioneert Powerdot zich als een van de spelers die zijn uitrol in Europa snel heeft weten te industrialiseren. Deze groei steunt op een duidelijke positionering, gericht op bestemmingsladen en een sterke operationele expertise.

Zoals Luís Santiago Pinto, medeoprichter en CEO van Powerdot, uitlegt: “Wij zijn zeer duidelijk over onze rol als pure CPO: het uitrollen en exploiteren van een betrouwbaar netwerk en het bieden van een vlotte laadervaring. Het is een complex ecosysteem met meerdere spelers. Wat onze groei heeft gedreven, is onze capaciteit om gefocust te blijven op onze kernactiviteiten en tegelijk de juiste partnerschappen op te bouwen.”

​Powerdot rolt zijn infrastructuur uit op locaties met een hoge bezoekersfrequentie – winkelcentra, retailomgevingen en dagelijkse bestemmingen – met als doel laden te integreren in bestaande gewoonten, in plaats van er een afzonderlijk moment van te maken: “We hebben onze focus op bestemmingsladen en operationele excellentie verder versterkt, wat ons heeft toegelaten snel op te schalen in Europa.”

​Deze strategie gaat gepaard met een snelle uitbreiding van het netwerk en een evolutie naar grotere en krachtigere stations: “Wij transformeren onze bestaande locaties tot grotere en ultrasnelle laadstations, die kunnen inspelen op de groeiende vraag die wij in de komende jaren verwachten.”

​Terwijl Powerdot zijn expansie voortzet in zijn kernmarkten – Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Luxemburg en Polen – blijft het bedrijf voortbouwen op zijn bestaande netwerk, met een focus op bestemmingsladen en de ontwikkeling van hoogvermogenhubs: “Wij blijven ons aanbod verder ontwikkelen om beter in te spelen op verschillende gebruikssituaties. Dat betekent nieuwe commerciële oplossingen ontwikkelen en de technologische laag van ons netwerk versterken, zodat onze infrastructuur intelligenter wordt en beter geïntegreerd raakt in het bredere energie-ecosysteem.”

​Deze evolutie weerspiegelt ook veranderende verwachtingen bij gebruikers: “De vraag is niet langer of laden mogelijk is, maar in welke mate het zich natuurlijk integreert in het dagelijks leven.”

​Atlante: energie en laden integreren op Europese schaal

Met meer dan 4.100 laadpunten die compatibel zijn met Chargemap in april 2026, positioneert Atlante zich als een van de meest dynamische spelers op de Europese markt, met een bijzonder gestructureerde strategie in Zuid-Europa. De ontwikkeling van het netwerk steunt op een geleidelijke evolutie van zijn positionering. Na een eerste fase die vooral gericht was op uitrol, heeft Atlante zijn aanpak verbreed door meer aandacht te besteden aan gebruikerservaring en zichtbaarheid.

​Zoals Stefano Terranova, CEO van Atlante, uitlegt: “In 2024 lag onze prioriteit bij de uitrol. Vanaf 2025 hebben we ook de zichtbaarheid van onze stations versterkt en strategische partnerschappen ontwikkeld, evenals gezamenlijke initiatieven met andere spelers uit de sector, om de gebruikerservaring op Europese schaal te verbeteren.”

​Deze evolutie past binnen een context van sterke marktgroei en veranderende verwachtingen bij gebruikers: “Bestuurders worden veeleisender en geven de voorkeur aan gespecialiseerde spelers die een vlotte ervaring kunnen bieden.”

Atlante bouwt zijn ontwikkeling vandaag rond een duidelijke geografische verankering in Zuid-Europa, met de ambitie om een grootschalig netwerk van snelle en ultrasnelle laadoplossingen uit te bouwen, terwijl het zich aanpast aan de verschillende maturiteitsniveaus van de markten.

​Naast deze groei steunt het bedrijf op drie strategische pijlers: het verdichten van zijn netwerk in zones met hoge vraag, het versterken van zijn digitale ecosysteem en het integreren van energieoplossingen: “Wij willen ons netwerk verder verdichten, ons digitale ecosysteem versterken om een geïntegreerde ervaring te bieden, en energieoplossingen integreren, met name via opslag en flexibiliteitsdiensten, om een hoog laadvermogen te behouden, zelfs wanneer het elektriciteitsnet onder druk staat.”

​Deze aanpak is erop gericht om in te spelen op de beperkingen van het elektriciteitsnet en tegelijk een hoge servicekwaliteit te garanderen. Volgens Stefano Terranova gaat het vandaag om meer dan alleen infrastructuur: “Wij beperken ons niet tot het uitrollen van laadpunten: we bouwen aan een platform dat infrastructuur, gebruikers en energiesystemen op Europese schaal met elkaar verbindt.”​

Electra: ultrasnel laden even vanzelfsprekend maken als tanken

Met meer dan 4.600 laadpunten die compatibel zijn met Chargemap in april 2026 maakt Electra deel uit van een historische groeigolf van elektrische mobiliteit in Europa. Een dynamiek die het bedrijf sinds dag één ondersteunt, met meer dan 700 stations verspreid over 10 landen.

​Aurélien de Meaux, medeoprichter en voorzitter van Electra, is duidelijk: “Elektrisch rijden explodeert. En dit is nog maar het begin.” Een overtuiging die zich vertaalt in een hoog openingstempo – meerdere nieuwe stations per week – en een duidelijke ambitie: elektrisch rijden voor iedereen vanzelfsprekend maken.​

In deze context bouwt Electra voort op meerdere jaren operationele ervaring om zijn uitrol verder te versnellen. Het bedrijf is actief in een tiental landen en opent vandaag meerdere nieuwe stations per week, terwijl het een hoog serviceniveau behoudt. 2026 markeert een nieuwe stap, met de uitrol van laadpunten met zeer hoog vermogen – tot 600 kW – en de opening van grootschalige stations voor intensief gebruik: “We rollen de eerste 600 kW-laadpunten in Europa uit en ontwikkelen stations die gericht zijn op veelrijders en wagenparken.”

​De ontwikkeling van Electra steunt op drie pijlers: prijscompetitiviteit, verdere verdichting van het netwerk en continue verbetering van de gebruikerservaring. Het bedrijf wil elektrisch laden toegankelijker maken dan tanken, vooral voor professionele gebruikers.

Tot slot vormt de gebruikerservaring een centrale pijler, met aanzienlijke investeringen in digitale tools en diensten voor zowel particulieren als wagenparken: “Wat bestuurders vandaag verwachten, is een ervaring die even eenvoudig, betrouwbaar en voorspelbaar is als tanken.”

​IONITY: hoogvermogenladen in Europa structureren

IONITY zet zijn expansie voort met meer dan 6.700 laadpunten die compatibel zijn met Chargemap in april 2026. Sinds het begin positioneert het netwerk zich als een speler die een echte hoogvermogeninfrastructuur op Europese schaal uitbouwt.

​Zoals Jeroen van Tilburg, CEO van IONITY, uitlegt: “Vanaf dag één hebben we een echt hoogvermogennetwerk gebouwd, ontworpen om de prestaties te leveren die nodig zijn voor langeafstandsritten en om de nieuwste generatie voertuigen, inclusief 800V-architecturen, volledig te ondersteunen.”

Om tegemoet te komen aan de volgende groeifase van de markt, verbreedt het bedrijf vandaag zijn positionering. Naarmate elektrische mobiliteit de massamarkt bereikt, verschuift de vraag verder dan alleen snelwegen, richting meer dagelijkse en stedelijke gebruikssituaties.

“Nu elektrische voertuigen de massamarkt bereiken, verschuift de vraag voorbij de autosnelwegen. Daarom breiden we uit naar stedelijke locaties – waar mensen wonen en werken, en waar toegang tot thuisladen vaak beperkt is.”

​IONITY past zijn aanbod ook aan nieuwe professionele gebruikssituaties aan, vooral in stedelijke omgevingen: “Tegelijk maken we ultrasnel laden mogelijk voor commerciële toepassingen in steden, zoals ride-hailing en last-mile delivery. Ons doel is dat tegen 2030 ongeveer een derde van ons netwerk zich in stedelijke gebieden bevindt.”

​Naast de uitrol werkt het bedrijf ook aan een evolutie van de volledige laadervaring: “We herdenken de laadervaring van begin tot eind – van slimmere route-optimalisatie en flexibelere prijsmodellen tot verbeterde diensten op locatie.”

​Deze transformatie weerspiegelt een bredere evolutie van de verwachtingen van bestuurders: “De vraag is niet langer óf laden mogelijk is, maar hoe moeiteloos het zich integreert in het dagelijks leven.”

​Aanhoudende structurele knelpunten op Europese schaal

Ondanks de versnelling van de markt blijven verschillende structurele knelpunten het tempo van de uitrol afremmen, zoals ook door de sector wordt benadrukt. De grootste uitdaging blijft de toegang tot voldoende netcapaciteit.

De aansluiting op het elektriciteitsnet is vandaag een belangrijke bottleneck, vooral voor installaties met hoog vermogen. De doorlooptijden kunnen oplopen tot meerdere maanden, en in sommige landen zelfs tot meer dan een jaar.

Daarnaast vormt de versnippering van regelgeving binnen Europa een duidelijke rem. Verschillen in wetgeving, vergunningsprocedures en technische normen maken de uitrol complexer en trager, zeker voor spelers die in meerdere landen actief zijn. Tot slot zorgt de snelle groei van netwerken voor een toenemende operationele complexiteit.

Onderhoud, beschikbaarheid van infrastructuur en het beheer van een steeds groter netwerk worden voor alle spelers steeds belangrijkere uitdagingen. In die context wordt het vermogen om snel op te schalen én tegelijk een betrouwbaar netwerk te garanderen een bepalende onderscheidende factor.

Snel veranderende gebruikspatronen

Binnen de sector klinkt een duidelijke consensus: laden wordt steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Het krijgt een vaste plek in hoe mensen zich verplaatsen, vooral in steden, bij winkels en op bestemmingen. Tegelijk zit ook het langeafstandsgebruik in de lift. Bestuurders voelen zich zekerder en de infrastructuur langs de grote Europese routes wordt steeds beter uitgebouwd. Ook de verwachtingen schuiven op.

Betrouwbaarheid, gebruiksgemak en heldere prijzen zijn geen nice-to-haves meer, maar basisvoorwaarden, zeker nu elektrisch rijden een breder publiek bereikt. Gebruikers kijken bovendien verder dan alleen het laden zelf. Ze verwachten een ervaring die vlot verloopt, voorspelbaar is en geen gedoe oplevert – net zoals bij andere dagelijkse diensten.

Laden op zich staat daardoor minder centraal. Het wordt een geïntegreerde dienst, waarvan de kwaliteit rechtstreeks bepaalt hoe snel elektrisch rijden echt doorbreekt op grote schaal.

2030: naar een volwassen, geïntegreerde en geconsolideerde Europese markt

Tegen 2030 verwachten spelers in de sector een grondige transformatie van de Europese laadmarkt. Die evolutie zal zich kenmerken door een duidelijke schaalvergroting, een diepere verankering in het dagelijks gebruik en een verschuiving in businessmodellen.

Laden zal in de eerste plaats overal aanwezig zijn en bijna onzichtbaar geïntegreerd zijn in het dagelijks leven van bestuurders: “Laden zal overal zijn. Het zal gewoon gebeuren zodra je je auto parkeert… het wordt een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven,” voorspelt Luís Santiago Pinto, medeoprichter en CEO van Powerdot.

​Tegelijk zal de sterke groei van het aantal elektrische voertuigen leiden tot een forse stijging van de vraag. Volgens Electra kan het aantal voertuigen tegen het einde van het decennium verviervoudigen of zelfs vervijfvoudigen, wat neerkomt op tientallen miljoenen extra bestuurders die op zoek zijn naar eenvoudige, betrouwbare en betaalbare laadoplossingen.

“De markt zal zich structureren rond een beperkt aantal spelers die de juiste prijs, beschikbare laadpunten en een frictieloze ervaring kunnen bieden,” aldus Aurélien de Meaux, medeoprichter en voorzitter van Electra.

Parallel daaraan zal de vraag naar hoogvermogenladen sterk toenemen, gedreven door langeafstandsgebruik en de evolutie van voertuigen.

“De vraag naar hoogvermogenladen zal aanzienlijk groeien, met een verdubbeling van het gebruik en een sterke uitbreiding van de infrastructuur tegen 2030,” zegt Jeroen van Tilburg, CEO van IONITY. Tegelijk zullen gebruikspatronen evolueren richting meer hybride modellen, waarbij laden langs autosnelwegen wordt gecombineerd met dagelijks laden in stedelijke en commerciële omgevingen.

De markt zal daarbij een maturiteitsfase ingaan, gekenmerkt door een sterkere integratie met het energiesysteem en een verschuiving van concurrentie naar gebruikerservaring en ecosystemen.

“De sector zal sterker integreren met het energiesysteem, waarbij opslag, flexibiliteitsdiensten en dynamische prijszetting standaard worden, terwijl differentiatie steeds meer zal draaien om de kwaliteit van de gebruikerservaring en de kracht van ecosystemen,” analyseert Stefano Terranova, CEO van Atlante.

​Tegen 2030 zal laden dan ook niet langer enkel infrastructuur zijn, maar een geïntegreerde dienst op het kruispunt van mobiliteit, energie en gebruikerservaring.