‘Hoe natuurinclusief is mijn vastgoed?’ dat is de hoofdvraag voor kersvers samenwerkingsverband tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheden onder leiding van Stichting Dutch Green Building Council (DGBC). Bij de ontwikkeling van deze marktstandaard voor biodiversiteit zijn sinds het eerste uur a.s.r. real estate, Achmea Real Estate, Altera, CBRE Investment Management, NLV en Vesteda betrokken. Vandaag hebben deze zes partijen voor het eerst een inkijk gekregen in het startende project voor een uniforme meet- en scoringsmethodiek voor biodiversiteit: de Natuur Portfolio Index (NPI). Voor de uitvoer is DGBC trots om samen te werken met Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Schuttelaar & Partners en Naturalis Biodiversity Center.

De urgentie van biodiversiteit

Biodiversiteit staat wereldwijd én in Nederland onder druk door verstedelijking, intensief ruimtegebruik en klimaatverandering. Tegelijk is natuur essentieel voor een gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en toekomstbestendig vastgoed. In de praktijk is het nog lastig om biodiversiteit structureel mee te nemen in vastgoedbesluitvorming: ambities blijven vaak steken in losse maatregelen op gebouwniveau, terwijl juist sturing op samenhang en schaal nodig is.

Van losse maatregelen naar portefeuillestrategie

Daarom wordt met de Natuur Portfolio Index toegewerkt naar een openbaar en transparant kader dat biodiversiteit concreet, meetbaar en stuurbaar maakt op portefeuilleniveau. Samen ontwikkelen we in de loop van 2026 en 2027 een methode om de natuurinclusiviteit van een vastgoedportefeuille in beeld te brengen, verbeterkansen inzichtelijk te maken en maatregelen te prioriteren. Daarbij sluit NPI aan op bestaande kennis en instrumenten (zoals BKN) en relevante rapportagekaders. Ook overheden tonen interesse om aan te sluiten, waarmee we samen bouwen aan een gedeelde taal voor biodiversiteit. Het consortium breidt de samenwerking graag nog verder uit, dus samenwerkingspartners zijn welkom.