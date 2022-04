Hoppenbrouwers heeft bij de Efteling de eerste van 12.000 zonnepanelen van de zonnecarports gemonteerd waaronder op parkeerterrein M straks ruim 1.300 auto’s kunnen parkeren. Met de komst van deze nieuwe zonnepanelen zet de Efteling de grootste stap op het gebied van duurzaamheid tot nu toe. Hiermee kunnen ze straks namelijk tot wel 20% van haar energieverbruik zelf opwekken. Bovendien zorgen deze carports voor extra parkeercomfort voor de gasten: de auto staat er koeler in de zomer en sneeuwvrij in de winter.

De Efteling heeft de ambitie uitgesproken om duurzaam te verwonderen en klimaatneutraal te zijn in 2030. Duurzaamheid, of eigenlijk zorg voor de leefomgeving, is voor ons een vertrouwd begrip. Het is onderdeel van ons DNA, onze roots. De basis voor duurzaamheid is al gelegd bij de oprichting van Stichting Natuurpark de Efteling in 1951 en ligt verankerd in de visie van de stichting: de ontwikkeling en ontspanning voor de inwoners van de gemeente. Het gebruik van duurzame materialen en het zorgvuldig omgaan met de natuur en het groen in het park zijn nog altijd het vertrekpunt voor onze nieuwe plannen.

In de afgelopen jaren hebben we al verschillende stappen gezet. Grote én kleine. Van het vervangen van niet-duurzame verlichting naar ledlampen bij attracties en de Hoofdentree tot de aanschaf van elektrische bladblazers. En van verbeteringen in afvalstromen tot de komst van het grootste laadplein van de Benelux. We frituren nu zelfs elektrisch!

De realisatie van het carportsysteem met zonnepanelen op parkeerplaats M, schuin bij de hoofdentree, is echt de grootste stap op het gebied van duurzaamheid tot nu toe. We bedekken het carportsysteem van 23.000 m2 met ruim 12.000 zonnepanelen. Hiermee kunnen we wel een vijfde deel van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de Efteling opwekken. Het gaat om circa 4.320.000 kWh, wat vergelijkbaar is met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van circa 1750 huishoudens.

Wist je dat er al veel meer zonnepanelen aanwezig zijn in de Efteling? Vanuit de Pagode heb je prachtig uitzicht op de fraai aangelegde daktuin van Symbolica, waar circa 800 zonnepanelen in verwerkt zijn. Daarnaast liggen er zonnepanelen op de daken van de gebouwen van De Vliegende Hollander en horecacomplex Station de Oost. Met het nieuwe zonnepark op de parkeerplaats heeft de Efteling straks meer dan 13.500 zonnepanelen om energie op te wekken voor de Wereld van de Efteling.

Foto: Eerste zonnepaneel wordt geplaatst onder toeziend oog van Roodkapje.