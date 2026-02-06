Op donderdagmiddag 5 februari maakte de IAAPA bekend dat de Efteling een ‘Brass Ring Excellence Award’ krijgt toegekend voor Best Sustainability Program. De jury, bestaande uit ervaren professionals uit de wereldwijde attractie-industrie, is onder de indruk van de wijze waarop duurzaamheid volledig is verweven in alle activiteiten van de Efteling: ‘Geselecteerd voor een uitgebreid, cultureel verankerd duurzaamheidsprogramma dat volledig is geïntegreerd in het DNA van het park. Hoogwaardige, emotioneel aansprekende communicatiemiddelen benadrukten de sterke ESG-prestaties, wat resulteerde in de hoogste totaalscore.’ De prijs voor de meest toonaangevende en vernieuwende initiatieven wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Andere genomineerden waren Disney en het Mexicaanse Gruppo Xcaret. De officiële uitreiking vindt plaats in mei tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de IAAPA.

De Efteling mooier doorgeven

“Wij zijn ongelooflijk trots op deze internationale erkenning,” zegt algemeen directeur Fons Jurgens. “De Efteling investeert stevig in duurzaamheid op verschillende terreinen. Het is onze taak om de Efteling mooier door te geven aan toekomstige generaties. Dat kan alleen als we relevant blijven en goed zorgen voor onze natuurrijke omgeving. Klimaatneutraal zijn in 2030 en Net Zero in 2050 is één van de doelstellingen, maar we nemen ook onze sociale en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Deze internationale prijs is een bekroning voor dit werk en bevestigt dat we goed bezig zijn met dit ESG-beleid.”

Natuurrijke omgeving toegankelijk

Enig aandeelhouder Stichting Natuurpark de Efteling, ontstaan in 1950, heeft nog steeds als doel om de leefomgeving te verbeteren en te verrijken. Het attractiepark heeft de afgelopen jaren grote investeringen voor verduurzaming gedaan om haar footprint te verkleinen en het park toegankelijker te maken. Zo werden meer dan 25.500 zonnepanelen aangelegd en werd een grote energieopslag gerealiseerd. Daarnaast werd vorig jaar de eerste stoomtrein elektrisch en worden gebouwen in het Anderrijk met een uitbreiding van de WKO (warmte-koude installatie) gasloos verwarmd. Het inclusieve Speelbos Nest! werd geopend in 2021 en sinds dit jaar zijn bijna alle vertellingen in het park ondertitelt in vier talen via de Efteling-app. Met adequaat watermanagement en natuurbeheer om biodiversiteit te stimuleren verstevigt het park haar natuurrijke omgeving.

Foto: daktuin Symbolica met zonnepanelen