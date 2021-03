Efteling en Eneco realiseren grootste laadplein van de Benelux

De Efteling opent, in samenwerking met Eneco, het grootste laadplein in de Benelux. Het attractiepark heeft sinds deze week 60 laadpalen toegevoegd op het parkeerterrein voor bezoekers. Dat zorgt voor een totaal van 87 laadpalen, waar als het park weer opent, 174 elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen opladen.

Duurzaamheid in het DNA

De Efteling en Eneco hebben elkaar gevonden in hun duurzame ambities. “Zorg voor de leefomgeving en duurzaamheid zit in ons DNA. De Efteling heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het realiseren van deze extra laadpalen past daar helemaal bij. Ik ben erg trots dat we het grootste laadplein van de Benelux hebben!” vertelt Fons Jurgens, Algemeen directeur Efteling. “Momenteel zijn onze poorten helaas nog gesloten, maar we willen en kunnen op een verantwoorde manier open. Zodra de Efteling weer opent kunnen vele bezoekers gebruik maken van de laadpalen.”

Alle laadpalen van Eneco laden uitsluitend op 100% duurzame energie, afkomstig van Europese zon en wind.

Goede stap op weg naar duurzame mobiliteit

De twee partijen werken met elkaar samen sinds 2019. Joris Laponder, Chief Commercial Officer (CCO) bij Eneco eMobility, is verheugd met deze nieuwe stap in de samenwerking: “Eneco en de Efteling voorzien in de groeiende behoefte voor laadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Bezoekers van de Efteling kunnen zorgeloos laden tijdens hun bezoek. De laadpunten zijn daarmee niet alleen een duurzame investering, maar ook een extra service voor de bezoekers van de Efteling. Dat we dit samen mogen neerzetten, is echt een goede stap op weg naar duurzame mobiliteit”.

Eneco eMobility

Eneco eMobility biedt elektrische laadoplossingen voor thuis en op het werk, en is in 2007 opgericht als afdeling van Eneco. Sinds maart 2018 is de afdeling een zelfstandige onderneming onder de koepel van Eneco. In 2019 nam Eneco eMobility Flow Charging over. Samen met de partners helpt Eneco eMobility haar klanten naadloos om te schakelen naar elektrisch rijden. Laden via Eneco eMobility gaat altijd op 100% duurzame stroom, afkomstig van Europese zonne- en windenergie. Anno 2021 behoort Eneco eMobility tot de top drie laaddienstverleners van de Benelux en is een top tien speler in Duitsland.

Foto: Joris Laponder Eneco (links) en Fons Jurgens (Efteling)