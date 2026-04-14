ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) zet een belangrijke stap in de verduurzaming van haar organisatie met de aanleg van zonnecarports op het parkeerterrein in Almelo. Met deze investering draagt ZGT actief bij aan het verminderen van de CO₂-uitstoot en aan een gezondere leefomgeving.

Als ziekenhuis voelt ZGT een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Daarom heeft ZGT de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Hiermee committeert de organisatie zich aan een ambitieuze doelstelling: in 2030 moet de CO₂-uitstoot met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 2018. Dit sluit aan bij de landelijke klimaatdoelen en de ambitie om als organisatie ‘Paris Proof’ te worden.

Een belangrijke stap in deze verduurzaming is het zelf opwekken van duurzame energie. Omdat de daken van ZGT vanwege geplande nieuwbouw momenteel niet geschikt zijn voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen, is gekozen voor een innovatieve oplossing: zonnecarports op de parkeerterreinen. Hiermee wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. De carports bieden beschutting voor auto’s en wekken tegelijkertijd duurzame energie op.

In totaal worden 4.676 zonnepanelen geplaatst, goed voor circa 9.000 m² aan oppervlakte. De panelen hebben een vermogen van 505 Wp per stuk, wat neerkomt op een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.361 kWp. Met deze zonnecarports wordt een groot deel van de parkeerplaatsen overdekt. De opgewekte energie wordt volledig ingezet voor de elektriciteitsvoorziening van ZGT. Daaronder valt ook het opladen van elektrische voertuigen op het terrein.

De realisatie van de zonnecarports is een bewuste keuze van ZGT en past binnen de duurzaamheidsambities en geldende regelgeving. Dankzij subsidie vanuit de DUMAVA-regeling (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) is deze investering financieel haalbaar en verantwoord.

Met de aanleg van de zonnecarports zet ZGT een concrete stap richting een lagere CO₂-uitstoot en draagt de organisatie bij aan een duurzame en gezonde toekomst voor patiënten, medewerkers en de regio.