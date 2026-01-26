Chemship, reder van chemische tankers, heeft opnieuw een bestelling geplaatst bij de Nederlandse specialist in windaandrijving Econowind voor de installatie van VentoFoils op twee extra tankers. In de tweede helft van 2026 zullen de Chemical Contender en de Chemical Fighter elk worden uitgerust met vier 16 meter lange, ATEX-gecertificeerde VentoFoils. Hiermee onderstreept Chemship haar streven naar een lager brandstofverbruik en minder emissies binnen haar vloot.

Voortbouwend op het succes van de Chemical Challenger, ’s werelds eerste chemische tanker uitgerust met windondersteunde scheepsaandrijving, onderstreept de herhaalbestelling van Chemship het groeiende vertrouwen in windaandrijving binnen de sector. De Chemical Challenger werd begin 2024 in Rotterdam uitgerust met vier 16 meter lange VentoFoils, een belangrijke mijlpaal voor de chemische tankersector en een bewijs van hoe windoplossingen het brandstofverbruik en de emissies in de praktijk kunnen verminderen.

“We zetten vol in op duurzaamheid in alle facetten van ons bedrijf”, aldus Niels Grotz, CEO van Chemship. “Ik ben een groot voorstander van CO2-neutrale scheepvaart. De resultaten van de VentoFoils op de Chemical Challenger spreken voor zich. In combinatie met onze brandstofoptimalisatiesoftware hebben de VentoFoils het brandstofverbruik met wel 15% verminderd. De installatie van VentoFoils op nog twee schepen laat zien dat we concrete vooruitgang boeken richting een schonere scheepvaarttoekomst.”

“Chemship heeft leiderschap getoond door als eerste reder van chemische tankers windondersteunde scheepsaandrijving te omarmen en te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid”, aldus Chiel de Leeuw, Chief Commercial Officer bij Econowind. “We zijn er trots op hun visie te ondersteunen en natuurlijk een bestaande klant terug te zien. Deze herhaalbestelling is een sterke bevestiging van onze technologie en inspireert anderen om bewezen oplossingen te onderzoeken die het brandstofverbruik en de emissies verlagen.”

Ecovadis Platinum

Chemship heeft onlangs een Platinum-rating van EcoVadis ontvangen als erkenning voor haar sterke prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en haar voortdurende inzet voor duurzaamheid. Met deze beoordeling behoort Chemship nu tot de top 1% van alle bedrijven die wereldwijd door EcoVadis zijn beoordeeld. Naast windondersteunde scheepsaandrijving met VentoFoils, werkt de rederij van chemische tankers aan andere efficiëntieverhogende maatregelen op haar schepen, waaronder geavanceerde rompcoatings, hoogwaardige smeermiddelen en boss cap fins, om de efficiëntie te verbeteren en het brandstofverbruik te verminderen.

De installaties op de Chemical Contender en Chemical Fighter zullen Chemships bredere duurzaamheidsplan ondersteunen en het bedrijf helpen de emissiekosten te beheersen binnen de steeds veranderende regelgeving, waaronder de FuelEU Maritieme Verordening. Niels Grotz concludeert: “Op dit moment hebben we de jongste en meest economische vloot op onze routes. We zijn continu op zoek naar nieuwe technologieën om het brandstofverbruik verder te optimaliseren, ook als onderdeel van ons vlootvernieuwingsprogramma.”