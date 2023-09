Eevery, dé partner voor MKB-bedrijven op het gebied van duurzaamheid en ESG, kondigt met trots de lancering aan van de CO2 Compensator. Deze tool is ontwikkeld in samenwerking met Cawa, een voorloper in het leveren van traceerbare klimaatinitiatieven.

Het onvermijdelijke probleem van resterende CO2-uitstoot

“CO2-uitstoot tot nul reduceren is bijna onmogelijk; er zal altijd een restant overblijven,” zegt Sophie Slinkert, co-founder van Eevery. “Het objectief kunnen onderbouwen van duurzaamheidsclaims is nog nooit zo belangrijk geweest, en terecht. Met de CO2 Compensator kunnen MKB-bedrijven hun voetafdruk direct compenseren met extra bewijs. Transparantie van begin tot eind.”

De oplossing: CO2 Compensator

De CO2 Compensator biedt een transparante en eerlijke oplossing voor de compensatie van dat resterende deel. “We zijn blij dat het MKB nu een eenvoudige manier heeft om hun voetafdruk te berekenen, te verminderen en om traceerbare koolstofcredits te kopen voor de resterende uitstoot,” aldus Kees van Santen, co-founder van Cawa. “We zijn enthousiast over de oplossing van Eevery omdat het een uitstekende manier is om actie te ondernemen en je voor te bereiden op komende duurzaamheidsregelgeving.”

Toegevoegde Waarde en Voordelen

De CO2 Compensator gaat verder dan alleen het compenseren van CO2. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun duurzaamheidsinspanningen te onderbouwen met harde bewijzen, wat essentieel is bij audits.

Transparantie : Volledige traceerbaarheid van je bijdragen aan klimaatinitiatieven, ondersteund door officiële bewijzen van het koolstofkredietregister.

Kwaliteitsgarantie: Toegang tot hoogwaardige, doorgelichte klimaatprojecten via Cawa, waardoor je zeker weet dat je investering daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheid.

Over Eevery en Cawa

Eevery is een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat MKB-bedrijven helpt bij het meten, verbeteren en communiceren van hun duurzaamheid en ESG-prestaties. Cawa is een toonaangevende aanbieder van traceerbare klimaatinitiatieven, gericht op het verhogen van het vertrouwen in de koolstofmarkt.