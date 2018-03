Eerste verspillingsschap van Nederland proeftuin voor Wagenings onderzoek

In het schap komen allerlei producten te liggen die gemaakt zijn van andere producten die anders weggegooid, vergist of verwerkt zouden worden tot diervoeder. Denk aan soep van kromme groente, bier van oud brood of zeep gemaakt van sinaasappelschillen. Via deze langlopende campagne willen Jumbo Verberne en de ondernemers van het platform Verspilling is Verrukkelijk de consumenten prikkelen om minder voedsel te verspillen. Het schap is officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en global Champion 12.3 ambassadeur, en Geert van Rumund, de burgemeester van Wageningen.

Proeftuin voor onderzoek

“Het komende half jaar gaat het Verspilling is Verrukkelijk-schap dienst doen als proeftuin”, zegt Toine Timmermans Programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen Food & Biobased Research en initiatiefnemer van Taskforce Circular Economy in Food. In deze real-life setting gaan Wageningse onderzoekers onderzoeken wat het beste werkt, welke type producten en verpakkingen de consument aantrekkelijk vinden, welke type consumenten kiezen voor surplus producten, wat de ideale prijsstelling is en hoe je een product zo goed mogelijk presenteert.

Samen tegen voedselverspilling

Het Verspilling is Verrukkelijk-schap is een samenwerking van Jumbo Verberne, 18 ondernemers van het platform Verspilling is Verrukkelijk, MVO Nederland, Wageningen University & Research en de gemeente Wageningen. Het initiatief is verbonden aan het Nationaal programma “Samen tegen Voedselverspilling” dat vandaag door de Taskforce Circular Economy in Food wordt gelanceerd.

Verspilling is Verrukkelijk

Verspilling is Verrukkelijk is een initiatief van Kromkommer, Instock, Potverdorie!, GRO, BeeBlue, Soupalicious, ThijsTea, De Verspillingsfabriek, Coco Conserven, Betuwse Krenkelaar, Yespers, De Lekkere Man, The Ketchup Project, De Tweede Jeugd, De Bokkenbunker, Glorious Bastards, Twisted, AND Cheesetrade en MVO Nederland.