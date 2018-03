Ondernemingen lanceren platform tegen voedselverspilling

Achttien ondernemers die oplossingen bieden voor voedselverspilling, lanceren samen met MVO Nederland vandaag het platform Verspilling is Verrukkelijk. Met het platform tonen de initiatiefnemers wegen om voedselverspilling snel verleden tijd te maken.

Verspilling op het menu

De samenwerkende ondernemers ontwikkelen en verkopen smaakvolle en mooie producten die gemaakt zijn van ingrediënten die anders zouden worden weggegooid of verwerkt worden tot diervoeder of biogas. Ze lanceren nu een gezamenlijk platform waar ze met elkaar dezelfde boodschap uitdragen: voedsel is te kostbaar om te verspillen. Zij presenteren allerlei vooruitstrevende producten die ze hiervoor hebben ontwikkeld. Denk aan soep van kromme groente (Kromkommer), bier van oud brood (Instock) of zeep gemaakt van sinaasappelschillen (Beeblue).

– Pieter Goudswaard, MVO Nederland

Niet praten maar doén

De ondernemers laten positief zien dat het anders kan. Daarom organiseren ze gezamenlijke evenementen en campagnes om bedrijven en consumenten te verleiden ook met het verminderen van voedselverspilling aan de slag te gaan. Zo gaan ze in verschillende winkels het thema op de winkelvloer onder de aandacht brengen en mensen stimuleren om zelf in actie te komen tegen voedselverspilling. Zo zal een Verspilling is Verrukkelijk schap een plek krijgen in diverse supermarkten door het land. Later dit jaar lanceert Verspilling is Verrukkelijk een gezamenlijk eindejaars-geschenkpakket en het Verspilling is Verrukkelijk-assortiment zal op steeds meer plaatsen te vinden zijn, waaronder in (bedrijfs)restaurants.

Krachten bundelen voor meer bereik

Pieter Goudswaard van MVO Nederland begeleidde de ondernemers in hun initiatief: “Deze ondernemers zijn gedreven door een gezamenlijk doel: van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, wordt één-derde niet gegeten. Daar is, met goed ondernemerschap, zo veel aan te doen. Door nu de handen ineen te slaan bereiken deze ondernemers nog meer mensen met hun boodschap en bieden ze concrete oplossingen voor het tegengaan van verspilling. Binnen dit platform is ons doel om groei te creëren van de verschillende ondernemers. Zo maken we meer impact en kunnen we sneller op een goede en sympathieke manier meer mensen mee krijgen. Verspilling is Verrukkelijk verbindt de deelnemende ondernemers en merken op het niveau van hun maatschappelijke ambitie, maar laat tegelijkertijd alle ruimte voor eigen identiteit.”

Toine Timmermans (Wageningen Universiteit & Research) is erg enthousiast over het initiatief: “Deze 18 Verspilling is Verrukkelijk ondernemers stellen de waarde van voedsel centraal door op positieve manier te laten zien wat er mogelijk is met reststromen. Dit is een fantastische en concrete manier die bijdraagt aan de ambitie van de Taskforce Circular Economy in Food, om 50% minder voedsel te verspillen in Nederland in 2030. Verder uitbouwen van deze vorm van samenwerking is cruciaal om onze gedeelde ambities te bereiken.”