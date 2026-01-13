Biologisch brood van Nederlandse tarwe ligt voortaan in de supermarkt. Iets wat tot nu toe nauwelijks voorkwam in het supermarktschap. Dankzij een samenwerking tussen Het Graanschap en de bakker van Albert Heijn worden nu twee desembroden gemaakt van biologische tarwe van Nederlandse bodem, verkrijgbaar in zo’n 900 winkels en online. Daarmee wordt biologisch brood van dichtbij landelijk verkrijgbaar.

Biologisch brood uit Nederland in de supermarkt

Dat brood van biologische tarwe uit Nederland vooral iets voor kleine bakkerijen is, behoort vanaf nu tot het verleden. In samenwerking met het korte keten initiatief Het Graanschap, maakt de bakker van Albert Heijn inmiddels twee soorten desembrood voor zo’n 900 winkels en hun online verkoopkanaal. Beiden gemaakt met biologische tarwe van Nederlandse bodem. Dat is alles behalve vanzelfsprekend, want hoewel het aandeel brood van Nederlandse tarwe groeit, is het nog heel beperkt. In supermarkten is dat bovendien nagenoeg nooit biologisch. Tarwe voor biologisch brood in de supermarkt komt nu nog veelal uit het buitenland. Een belangrijke stap dus, want hiermee wordt biologisch brood van dichtbij voor het eerst op landelijke schaal verkrijgbaar.

Van keukentafel naar landelijke keten

Acht jaar geleden begon Het Graanschap aan de keukentafel, met de eenvoudige vraag: kan goed brood van Nederlands biologisch graan het nieuwe normaal worden? Dat leidde tot een unieke samenwerking waarbij boer, molenaar en bakker volledig transparant en eerlijk met elkaar samenwerken. De afspraak is simpel volgens Eva Jansen, één van de oprichters: “iedereen in de keten verdient een eerlijke boterham en weet precies hoe en waar het graan geteeld en gemalen wordt. Inmiddels zijn meer dan vijftig aangesloten biologische boeren goed voor ruim 2.000 ton biologische zomertarwe, dat op een Nederlandse steenmolen in Middenmeer vermalen wordt. Dat kwam afgelopen jaar neer op 50% van het totale areaal biologische zomertarwe in Nederland.”

Biologisch graan telen: waarom het ertoe doet

Steeds meer consumenten kiezen bewust voor brood met biologische ingrediënten. Bij biologische teelt mogen geen kunstmest en kunstmatige pesticiden ingezet worden om opbrengst en kwaliteit te waarborgen. Dat wordt gecontroleerd via een officieel certificeringssysteem (Skal). “Biologisch gaat veel meer uit van het zelfregulerende vermogen van de bodem en vraagt om zorg, vakmanschap en tijd”, aldus Jansen. “Daar staat tegenover dat de telers die aangesloten zijn bij Het Graanschap afzetgarantie krijgen tegen een vooraf afgesproken prijs, die niet afhankelijk is van de grillen van de internationale graanbeurs. Dat geeft rust en zekerheid voor de boer.”

OerDesem

Met de recente uitbreiding van het desemassortiment onder de lijn OerDesem geeft Albert Heijn desembrood een grotere plek in het schap. Twee broden binnen deze lijn worden volledig gemaakt met steengemalen biologische tarwe uit Nederland van Het Graanschap. Daarnaast wordt op de broodafdeling ook de bloem verkocht voor thuisbakkers. Hiermee wordt kiezen voor brood met biologische tarwe uit eigen land makkelijker en betaalbaarder voor veel mensen. Voor Het Graanschap een aanmoediging om verder te groeien met nog veel meer boeren in heel Nederland.

Bewijs dat biologisch en lokaal wél schaalbaar zijn.

“Wat ooit klein begon, is nu een volwassen beweging,” zegt Jansen. “De biologische OerDesem broden bij Albert Heijn laten zien dat lokaal en biologisch brood niet langer een niche is. Het kán gewoon: op nationale schaal en voor een prijs die past bij een eerlijke keten én de dagelijkse boodschappen.”

Foto bovenaan: Eva Jansen en Jarco Pars