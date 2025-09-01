NextEnergy introduceert als eerste in Nederland een thuisbatterij met een gegarandeerde terugverdientijd. De nieuwe plug-in batterij, speciaal ontwikkeld voor zonnepaneeleigenaren, wordt geleverd met de toezegging dat kopers deze gegarandeerd binnen 4 jaar terugverdienen. Ongeacht of de salderingsregeling in 2027 daadwerkelijk verdwijnt.

De terugleververgoedingen bij veel energieleveranciers staan al geruime tijd onder druk. In sommige gevallen betalen huishoudens inmiddels zelfs meer aan terugleverkosten dan zij ontvangen voor hun teruggeleverde stroom. Met de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling in 2027 komt daar voor zonnepaneeleigenaren een nieuwe tegenvaller bij. Dit betekent een hogere energierekening én een langere of zelfs onzekere terugverdientijd van hun investering.

De thuisbatterij van NextEnergy draagt bij aan de oplossing om de gratis opgewekte stroom efficiënt in huis te gebruiken. De nieuwe batterij slaat overdag opgewekte zonnestroom op voor gebruik in de avond, wanneer het verbruik hoger (en duurder) is. Daarnaast laadt de batterij tijdens goedkope daluren (momenten met lage vraag of veel aanbod van bijvoorbeeld windstroom), zodat die energie tijdens dure piekuren kan worden gebruikt of zelfs verkocht. Zo geeft de batterij altijd rendement, zelfs als de zon niet schijnt.

Gegarandeerd in 4 jaar terugverdiend

Vanaf 1 september is de batterij verkrijgbaar voor €999 inclusief btw. Klanten met een dynamisch energiecontract van NextEnergy ontvangen bovendien de btw terug en zijn verzekerd van een besparing van tenminste €250 per jaar. Blijft de besparing achter, dan betaalt NextEnergy het verschil.

“Zonnepaneeleigenaren voelen zich in de kou gezet door terugleverkosten en het afschaffen van het salderen,” zegt Gijs Wubbe, oprichter NextEnergy. “Thuisbatterijen zijn de oplossing, maar er is nog veel onduidelijkheid over het rendement ervan. Met de Terugverdienbatterij nemen we elke twijfel weg: de batterij verdient zichzelf in vier jaar terug, dat beloven we zwart op wit.”