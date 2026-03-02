Thuisbatterij.nl en Sunergy kondigen vandaag een strategisch samenwerkingsverband aan. Door de krachten te bundelen, bieden de partijen een totaaloplossing waarbij de plug-in batterijen van Thuisbatterij.nl worden gecombineerd met de dynamische energiecontracten en slimme aansturing van Sunergy. Hiermee spelen de ondernemingen in op de groeiende behoefte aan rendabele energieopslag voor huishoudens.

De kern van de samenwerking ligt in de integratie van techniek en tarieven. Thuisbatterij.nl levert de hardware (plug-in batterijen), terwijl Sunergy de dynamische energiecontracten faciliteert. Een cruciaal voordeel voor de consument: met dit specifieke contract worden de inkoopkosten momenteel nog gesaldeerd, wat de terugverdientijd van een plug-in batterij aanzienlijk verkort.

Gezamenlijke innovatie in aansturing

Naast het leveren van producten werken beide teams nauw samen aan de softwarematige kant. Er wordt gezamenlijk ontwikkeld aan de intelligente aansturing van de batterijen. Hierdoor laden de systemen automatisch op wanneer de stroomprijzen laag (of negatief) zijn en leveren ze terug wanneer de marktprijs piekt. Zo kun je vertrouwen op software van Europese bodem ontwikkeld door het Nederlandse Sunergy.

Vertrouwen als fundament

De samenwerking komt voort uit een gedeelde visie op de energietransitie. “We vonden elkaar direct in de ambitie om opslag toegankelijk en begrijpelijk te maken en een compleet aanbod te doen,” aldus Mike de Groot, oprichter en directeur van Thuisbatterij.nl. “Het vertrouwen in elkaars expertise is groot”, vervolgt Mike.

Vincent van Rozendeel, oprichter van Sunergy, vult Mike aan: “Waar Thuisbatterij.nl uitblinkt in hardware en marktbenadering, brengt Sunergy de broodnodige innovatie in dynamische energielevering, energiemanagement en de Nationale ThuisBatterijen Roadshow. Samen maken we de businesscase en toegankelijkheid voor de eindgebruiker simpelweg sterker.”

Klanttevredenheid centraal

In een markt waarin service en ondersteuning vaak onder druk staan, maar juist van doorslaggevend belang zijn, maken Sunergy en Thuisbatterij.nl bewust het verschil. Dat begint met eerlijk en transparant advies en duidelijke vergelijkingen vooraf, en loopt door tijdens én na de aankoop van een product of dienst. Deze aanpak vertaalt zich in een aantoonbaar hogere klanttevredenheid. Sunergy ondersteunt klanten bij de keuze voor een dynamisch energiecontract met heldere uitleg en een transparant model, terwijl Thuisbatterij.nl uitgebreide ondersteuning biedt via uitlegvideo’s, een thuisbatterij-configurator en eigen installatiehulppagina’s. En wanneer persoonlijke ondersteuning gewenst is, kunnen klanten ook eenvoudig telefonisch contact opnemen — iets wat in deze markt steeds minder vanzelfsprekend is.

Introductievoordeel

Om de samenwerking te vieren, introduceren de partners een gezamenlijke actie. Klanten die via Thuisbatterij.nl overstappen op een dynamisch energiecontract van Sunergy, ontvangen een exclusieve kortingscode voor de aanschaf van hun plug-in batterij. Hiermee wordt de drempel voor consumenten om in te stappen in de wereld van slimme opslag verder verlaagd.