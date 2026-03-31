Per 1 januari 2027 vervalt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Huishoudens die nu nog de energiebelasting op teruggeleverde stroom verrekenen met hun verbruik, verliezen dat voordeel volledig. Uit berekeningen van NextEnergy, gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat dit het gemiddelde huishouden € 207 per jaar kost. Voor huishoudens met grotere installaties loopt dat bedrag aanzienlijk op.

Miljoenen huishoudens getroffen

De salderingsregeling heeft jarenlang als financiële prikkel gefunctioneerd voor de aanschaf van zonnepanelen. Met het wegvallen ervan daalt de terugverdientijd van zonnepanelen en neemt de financiële aantrekkelijkheid van teruglevering aan het net sterk af. Voor huishoudens die recent hebben geïnvesteerd in zonnepanelen is de impact het grootst: zij hebben hun installatie vaak nog niet volledig terugverdiend. Uit onderzoek van Independer.nl blijkt dat een zonnepaneleninstallatie aangeschaft in 2027 een terugverdientijd van 16 jaar heeft.

“De afschaffing van salderen is een stevige financiële klap voor veel huishoudens”, zegt Gijs Wubbe, CEO en founder van NextEnergy. “De enige structurele oplossing is om minder afhankelijk te worden van het net — en dat begint met het opslaan van je eigen zonnestroom.”

Zelfconsumptie als structurele oplossing

Hogere zelfconsumptie — het zelf verbruiken van opgewekte zonnestroom in plaats van terugleveren aan het net — beperkt de financiële schade van de afgeschafte salderingsregeling aanzienlijk. Een thuisbatterij maakt dit mogelijk: overdag opgewekte zonnestroom wordt opgeslagen en ’s avonds of ’s nachts verbruikt, wanneer de panelen niet meer produceren.

Tot nu toe vormden de aanschafkosten de voornaamste drempel voor brede adoptie. NextEnergy bood zijn plug-in thuisbatterij al aan voor een eenmalige aanschafprijs van € 999, inclusief een garantie dat de batterij zichzelf binnen vier jaar volledig terugverdient. Doet hij dat niet, dan betaalt NextEnergy het verschil bij.

Eerste gratis thuisbatterij van Nederland

Om thuisopslag bereikbaar te maken voor ieder huishouden — ook voor wie geen € 999 in één keer wil of kan uitgeven — introduceert NextEnergy vandaag een nieuwe propositie: de eerste gratis thuisbatterij van Nederland. Klanten met zonnepanelen en een dynamisch energiecontract bij NextEnergy worden verzekerd van een netto investering van € 0. De terugverdiengarantie, die NextEnergy al aanbood bij eenmalige aanschaf, vormt ook hier de kern van de propositie.

“Wij geloven dat thuisopslag voor iedereen bereikbaar moet zijn, niet alleen voor wie de middelen heeft om direct te investeren”, zegt Wubbe. “Met deze introductie maken we die belofte waar.”