Tibber, leverancier van dynamische energiecontracten en slimme technologische oplossingen, introduceert vandaag een nieuwe thuisbatterij die Nederlandse huishoudens met zonnepanelen klaarstoomt voor de toekomst. Het Tibber Smart Battery System combineert slimme technologie met een scherpe prijs, waardoor het voor miljoenen huishoudens mogelijk wordt om vanaf dag één hun eigen zonne-energie optimaal te benutten en direct te besparen op hun energierekening.

Haal het maximale uit elke dag

Het Tibber Smart Battery System is een slimme energieopslagoplossing die zonne-energie opslaat voor later gebruik. Daarnaast laadt en ontlaadt de thuisbatterij het systeem automatisch van het stroomnet op het moment dat de energieprijzen het gunstigst zijn. Dankzij automatische prijsoptimalisatie en integratie met zonnepanelen, EV’s in combinatie met een dynamisch energiecontract, wordt het maximale uit elke dag gehaald. De batterij werkt naadloos samen met zonnepanelen, elektrische auto’s en andere slimme apparaten, allemaal beheerd via de Tibber-app – slim, eenvoudig en volledig ontzorgd.

Einde salderingsregeling in zicht

Met het naderende einde van de salderingsregeling op 1 januari 2027 staan miljoenen Nederlandse huishoudens met zonnepanelen voor een belangrijke keuze: hoe blijven ze maximaal profiteren van hun duurzame investering, zonder onverwachte kostenstijgingen? De afschaffing van de salderingsregeling kan voor het gemiddelde huishouden honderden euro’s per jaar extra kosten, tenzij zij hun energiegebruik slim aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld door verbruik te verschuiven naar momenten van hoge zonneproductie of door een thuisbatterij aan te schaffen om de opgewekte stroom optimaal te benutten. Omdat het aanbod van batterijen versnipperd en complex is, twijfelen veel consumenten over de juiste keuze en het juiste moment om in te stappen.

Tibber speelt in op deze consumentenbehoefte aan duidelijkheid en gemak. Uit onderzoek van Tibber (december 2025) blijkt dat hoge aanschafkosten en onzekerheid over de terugverdientijd de grootste barrières vormen voor consumenten bij de aanschaf van een thuisbatterij. Het nieuwe Tibber Smart Battery System biedt een laagdrempelige oplossing die direct inspeelt op deze drempels. Door slimme technologie te combineren met een scherpe prijs, wordt de overstap naar energieopslag voor een breed publiek haalbaar.

De slimme batterij werkt voor jou: dag en nacht

Het Tibber Smart Battery System is ontworpen voor gemak en maximale besparing. De batterij slaat overtollige zonne-energie op voor later gebruik, optimaliseert automatisch op basis van dynamische stroomprijzen en werkt samen met het dynamische energiemanagementsysteem van Tibber in de Tibber-app. Zo haalt het systeem het maximale uit elke dag én uit prijsschommelingen op de energiemarkt.

Uniek is de combinatie met Grid Rewards, waarmee huishoudens geld kunnen verdienen door het elektriciteitsnet te ondersteunen met hun EV-laadpunt of thuisbatterij.

De belangrijkste voordelen op een rij:

Slim én betaalbaar: Premium functies zoals automatische prijsoptimalisatie, maximaal zelfverbruik van de energie die door zonnepanelen wordt opgewekt en Grid Rewards, maar tegen een toegankelijke prijs. Geen keuze meer tussen “duur en slim” of “goedkoop en basic”.

Eenvoudig geregeld: Professionele installatie, naadloze integratie met zonnepanelen, EV en slimme apparaten. Alles wordt beheerd in de Tibber-app, zonder dat daar aanvullende expertise voor nodig is.

Automatische besparing: De batterij laadt op bij lage prijzen, levert terug bij hoge prijzen en spaart zonne-energie voor eigen gebruik. Besparen en verdienen gaat volledig automatisch. De batterij werkt voor de consument.

Meer onafhankelijkheid: Minder afhankelijk van het energienet, beter beschermd tegen prijsschommelingen en meer controle over eigen energie.

Toekomstbestendig: Over-the-air updates en nieuwe functies zorgen dat de batterij steeds slimmer wordt.

‘Alles geregeld’

“Veel mensen willen wel verduurzamen, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Met onze nieuwe slimme thuisbatterij maken we het mensen een stuk makkelijker om grip te krijgen op hun eigen energie. Je hoeft niets zelf uit te zoeken; het systeem denkt met je mee en helpt je om slimmer om te gaan met wat je opwekt. Dat geeft rust, nu en straks”, zegt Daniel Lindén, co-founder & Chief Product and Technology Officer van Tibber.

Het Tibber Smart Battery System is leverbaar in verschillende capaciteiten, passend bij iedere woning en energiebehoefte:

1-fase: 5 kWh / 10 kWh / 15 kWh

3-fase: 10 kWh / 15 kWh / 20 kWh

*Verwachte besparing op basis van historische gegevens met 20 kWh batterijcapaciteit met slimme aansturing & Grid Rewards geactiveerd.