Eerste Neder Bananen eindigen als soesje, vleesvervanger én lingerie

Zo’n 1.600 kersverse bananen van Hollandse bodem zijn gisteren geoogst in de kas van Neder Banaan in Ede. In deze kas werken onderzoekers van WUR samen met Neder Banaan aan nieuwe teeltmethoden en bananenrassen die wereldwijd bijdragen aan een duurzamere bananenteelt. De geoogste Neder Bananen worden gebruikt als ingrediënt voor bananengebakjes en een nieuw speciaalbiertje. Maar ook de stam en de bananenschillen gaan niet verloren: van de schillen wordt een veganistische vleesvervanger gemaakt en de vezels van de stam worden verwerkt tot lingerie en transportpallets.

De kas van Neder Banaan is de eerste en enige bananenkas van Nederland. In de kas worden op innovatieve wijze bananen geteeld. De bananenplanten staan namelijk niet in de grond, maar in potten met substraat. Dat is een speciale ondergrond van kokosvezels. Hierdoor is de plant niet gevoelig voor gevaarlijke bodemschimmels.

Redding van de banaan

Wereldwijd vormen deze schimmels, zoals de Panamaziekte, een bedreiging voor de bananenteelt. WUR doen daarom al jaren onderzoek naar nieuwe teeltmethoden en bananenrassen. Dat gebeurt onder leiding van Gert Kema, buitengewoon hoogleraar Tropische Fytopathologie en geestelijk vader van de Neder Banaan. De kennis die het onderzoek in de kassen van WUR en Neder Banaan oplevert, wordt wereldwijd gedeeld.

Pulled Peel: gemarineerde en gebakken bananenschillen. Foto Guy Ackermans

Mini-eclairs en bananenbier

De bananen uit de kas van Neder Banaan krijgen na de oogst een bijzondere bestemming via de bedrijven waarmee Neder Banaan samenwerkt. Zo worden ze gebruikt als ingrediënt voor bananengebakjes en een nieuw speciaalbiertje dat via Boerenhart – een zusterbedrijf van Neder Banaan – wordt gedistribueerd naar onder meer horecabedrijven, hotels en zorginstellingen.

Schillen op een broodje

Maar niet alleen de bananen zelf worden gebruikt. Dat geldt ook voor de bananenschillen en planten waar de bananen aan groeien. Als de schillen worden gemarineerd en gebakken ontstaat Pulled Peel, een veganistische vleesvervanger die lekker is in bijvoorbeeld salades of op een broodje. En van de vezels uit de stammen van de bananenplant (die op plantages normaal gesproken wordt verbrand) worden zelfs lingerie en transportpallets gemaakt.

Van de vezels uit de stammen van de bananenplant kan lingerie worden gemaakt. Foto Guy Ackermans

Van afval naar grondstof

“We zien het bij Neder Banaan als een uitdaging om echt alles in onze kas te benutten en daarom hebben we actief de samenwerking gezocht met studenten en start-ups”, vertelt Pieter Vink, directeur bij Neder Banaan. “Door reststromen te benutten zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Wij innoveren natuurlijk op kleine schaal, maar wereldwijd gaat het om enorme bergen aan planten en bananenschillen die nu nog als afval eindigen. Met de innovaties uit onze kas hopen we wereldwijd bananentelers te inspireren en zo ook op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzamere sector.”