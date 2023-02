Een derde van het voedsel wereldwijd belandt in de prullenbak. Hieronder vallen ook een hele hoop bananen – niet verspild door de consument, maar door ouderwetse importregelgeving. In de EU worden jaarlijks gemiddeld 120.000 ton bananen om cosmetische redenen vernietigd direct na aankomst in de haven. SUNT Food strijdt sinds 2019 tegen deze onnodige verspilling en maakt bananenbrood en ‘baked donuts’ van bananenpuree van geredde bananen. Gisteren, 6 februari, openden ze de eerste bananenfabriek ter wereld in Geldermalsen: The Banana Factory.

’s Werelds eerste bananenpureefabriek

SUNT Food ontwikkelde de afgelopen jaren bananenbrood en ‘baked donuts’ van bananenpuree en opent vandaag een eigen bananen(puree)fabriek in Geldermalsen. Hier wordt met een geautomatiseerd pel-, sorterings- en rijpingsproces dat nog nergens anders ter wereld in gebruik is bananenpuree gemaakt. Bananenpuree wordt nu nog geïmporteerd uit Midden-Amerika waar handmatig gepeld en gesorteerd wordt. Door het geautomatiseerde systeem was het voor SUNT mogelijk om de fabriek in Nederland te openen en hier voedselverspilling tegen te gaan. En niet alleen de geautomatiseerde processen maken de fabriek uniek, maar ook het feit dat de puree gemaakt wordt van geredde ‘afgekeurde’ bananen.

Afgekeurde bananen tweede kans

Zodra een banaan tijdens de lange reis vanuit Midden-Amerika naar Europa begint te rijpen of een schrammetje oploopt, voldoet deze niet meer aan de kwaliteitseisen van een ‘verse banaan’. Daarmee wordt niet alleen de banaan zelf maar ook de hele doos van 18 kg volledig waardeloos voor de importeur. Door ouderwetse douaneregelgeving is het commercieel aantrekkelijker om deze rijpende bananen te vernietigen dan te importeren. Met als gevolg dat er in Europa jaarlijks 120.000 ton (eetbare) bananen worden vernietigd. The Banana Factory geeft de bananen die niet meer als ‘verse banaan’ de markt op mogen een nieuwe bestemming.

SUNT werkt nu met afgekeurde bananen uit de haven van Antwerpen, maar als het aan hen ligt komen daar heel rap afgekeurde exemplaren uit Rotterdam bij. “Het Nederlandse importtarief voor bananenpuree is 0%, maar voor afgekeurde bananen waar je puree van wilt maken betaal je gewoon hetzelfde als voor verse bananen. Deze regels werken verspilling in de hand,” aldus Hoogland. Ze voert een stevige lobby om de regels te veranderen. Onlangs is hierdoor een motie aangenomen in de Tweede Kamer om een aparte goederencode voor afgekeurde bananen te hanteren.

Grote plannen

In haar strijd tegen voedselverspilling haakt Hoogland belangrijke partners uit de industrie aan zoals bananenimporteur Fyffes. Fyffes focust zich eveneens op het tegengaan van voedselverspilling en is de hoofdleverancier van afgekeurde bananen die in The Banana Factory worden verwerkt. Daarnaast gaat Hoogland met grote nationale en internationale retailers in gesprek, zodat in de toekomst ook in de supermarkt verspilde bananen een nieuwe bestemming kunnen krijgen. De fabriek in Geldermalsen is nog maar een eerste stap. Op termijn gaat SUNT ook fabrieken openen in Duitsland en Engeland. Want van 120.000 afgekeurde bananen in Europese havens valt nog genoeg puree te maken.