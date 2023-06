In de Europese havens wordt jaarlijks gemiddeld 120.000 ton bananen om cosmetische redenen vernietigd. The Banana Factory opende in januari 2023 de deuren om deze ‘afgekeurde’ bananen te redden en te verwerken tot ‘no waste bananenpuree’. Vandaag viert de fabriek dat ze 6 maanden na opening miljonair zijn geworden – in bananen wel te verstaan – en kondigen ze aan hun toevoerstromen te kunnen verbreden.

’s Werelds eerste bananenpureefabriek

The Banana Factory heeft dankzij unieke processen als enige in Europa de mogelijkheid om bananen met een breed scala aan rijpingsstadia te verwerken tot bananenpuree. De belangrijkste toevoer kwam tot nog toe direct uit de havens, in samenwerking met grote bananenimporteurs. De miljoenste banaan markeert een belangrijke mijlpaal, want vanaf heden kan de The Banana Factory de volumes gaan opschalen. Het verhogen van de volumes moet volgens het bedrijf onder andere vanuit retail gaan komen. ‘’De volgende stap in de verspillingsketen van bananen zijn retailers. Bananen die niet verkocht worden in het schap van de supermarkt krijgen namelijk ook een enkeltje verbrandingsoven. Dan hebben we het al snel over 800.000 kilo bananen die niet verkocht worden bij een enkele retail-formule’’ geeft Laura Hoogland, oprichter van The Banana Factory aan.

This is bananas

Naast retailers kunnen ook groothandels, fruitverwerkers en distributeurs terecht bij de Bananenfabriek om hun te rijpe of niet-conform handelskwaliteit bananen te redden van de prullenbak. Mits het om volle pallets gaat. “Er is bijna geen banaan die wij niet kunnen verwerken tot bananenpuree. Van groen tot heel rijp, we krijgen van alles binnen en kunnen als het nodig is het rijpingsproces vertragen of juist versnellen. De afgelopen maanden hebben we ons proces bewezen en zetten daarom nu onze pijlen op nieuwe toestromen. Hiermee maken we onze impact nog groter en maken we nog meer duurzame bananenpuree voor de voedingsindustrie”, aldus Nick Roelofs, Operationeel Manager van The Banana Factory.

Taste before you waste

Net als voor het importeren van ‘verse bananen’ gelden er kwaliteitseisen voor bananen in het gehele traject tot de banaan de consument bereikt. Als een banaan niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet op een bepaald moment, was de enige oplossing de verbrandingsoven of vergister. Dat is niet alleen zonde, maar dat brengt een hoop kosten met zich mee. The Banana Factory geeft deze bananen een nieuwe bestemming in de vorm van bananenpuree. “Door er bananenpuree van te maken verlengen we de levensduur met een jaar en komt die banaan uiteindelijk, in een andere vorm, toch weer bij de consument terecht”, vertelt Nick.

Partners in change

De fabriek is van plan om voor het einde van 2023 6,5 miljoen bananen te redden. Partijen die aan dit impactgetal willen bijdragen en op zoek zijn naar een duurzame bestemming van hun ‘reststroom bananen’ kunnen contact opnemen met The Banana Factory. ‘’Helaas kunnen we voor een enkele doos nog niet langskomen, maar vanaf een pallet helpen we graag”, besluit Roelofs. Industriële partijen die interesse hebben in samples van de ‘no waste bananenpuree’ kunnen contact opnemen via info@debananenfabriek.nl.

Foto: Laura Hoogland (Founder) en Nick Roelofs (Operationeel Manager) in The Banana Factory met geredde bananen.