AMSTERDAM – Crisp voert vanaf vandaag uitsluitend nog een biologische banaan, die fairtrade is én met een hidden cost-premie de verborgen kosten van de bananenketen adresseert. De banaan wordt ingekocht bij Asoguabo, een coöperatie van tien bananenfarms in Ecuador. Crisp neemt hier zonder tussenkomst van een groothandel af en importeert de bananen CO2-neutraal. Bij aankomst in Nederland worden ze in een bananenrijperij verder gerijpt tot ze op hun best zijn. De online supermarkt introduceert hiermee een product dat zonder compromis scoort op de belangrijkste vlakken: verantwoord, smaakvol en beter geprijsd.

Met de hidden cost-premie van 20 cent per tros krijgt de consument de zekerheid dat de banaan uit een gecontroleerde keten met eerlijke omstandigheden is ingekocht.

Een kromme bananenketen

Een banaan is misschien krom, maar de prijs die telers ervoor krijgen hoort dat niet te zijn. De Crisp-banaan voert met de combinatie biologisch, fairtrade én de tegemoetkoming in de verborgen kosten een nieuwe duurzaamheidsstandaard. De families die de bananen verbouwen, kunnen beschikken over biologische mest en schone grond. Daarnaast worden hiermee eventuele ziektekosten voor de boeren gedekt, het verbod op kinderarbeid bewaakt en lokale projecten, zoals schoonwater-initiatieven en het verbeteren van arbeidsomstandigheden, gestimuleerd. De nieuwe Crisp-banaan wordt in trossen van vijf stuks verkocht voor een prijs van 2,19 euro. In deze eerlijke prijs is een leefbaar loon voor de boeren en de extra hidden cost premie van 20 cent per tros meegenomen.

Smaakvol eten uit een smaakvolle keten

Waar veel andere retailers verschillende types bananen aanbieden, is de nieuwe Crisp-banaan de enige keuze in het assortiment. “De Voedselpeiling van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu laat zien dat bananen, na appels, de meest gegeten fruitsoort zijn. Tegelijkertijd is het een product waarover bekend is dat de traditionele keten wantoestanden met zich meebrengt.” zegt Biorella Hooi, category manager AGF bij Crisp. “Wij willen niet afhankelijk zijn van verstoorde ketens, en precies weten waar onze bananen vandaan komen. Voor ons is het logisch om verantwoordelijkheid te nemen op productniveau; het sluit aan bij onze missie om beter eten zonder omwegen mogelijk te maken. Doordat we het in eigen hand hebben, houden we grip op de keten en op de perfecte rijping van een banaan. Kortom: de allerbeste keten en de allerbeste smaak.”