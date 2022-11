Exact een jaar na de start van het bedrijf in 2021 opent vandaag het eerste gebouw van de Climate Campus van Platform Zero zijn deuren in de Merwe4Haven (M4H). De opening wordt gevierd met verschillende startups en bedrijven uit het Rotterdamse energie & maritieme ecosysteem.

Het programma is gevuld met presentaties van Saskia Mureau, director digital & logistics bij Port of Rotterdam en Tim Houter, oprichter van de mobiliteits scale-up Hardt Hyperloop.

Vanaf vandaag kunnen startups vanuit de maritieme en energie sector met klimaattechnologieen bij Platform Zero terecht voor een werkplek. Door de verbinding te leggen tussen startups en multinationals in deze sectoren wil het initiatief een katalysator zijn voor groeibedrijven in de climate tech uit de regio en internationaal. Platform Zero wil ondernemers ondersteunen in hun internationale positionering en het aantrekken van investeringskapitaal. De initiatiefnemers noemen de opening slechts een eerste stap. Het bedrijf heeft grote internationale ambities, zo werd er tijdens de opening een video vanuit Portugal getoond waar Platform Zero bezig is met een tweede campus nabij Lissabon.

Top van de wereld

Rotterdam staat wereldwijd bekend om de haven, al staat de uitstoot van de industrie steeds meer ter discussie. Platform Zero ziet de nabijheid van grote industriële spelers in het maritieme en energiecluster echter juist als een kans omdat zij op industriële schaal kunnen bijdragen aan de oplossing van klimaatproblemen. Startups en scale-ups zijn er enorm bij gebaat om bijvoorbeeld een technologie te testen op grotere volumes terwijl de industrie behoefte heeft om sneller te innoveren met nieuwe, duurzame technologieën. ‘Rotterdamse groeibedrijven verdienen een internationaal platform, en behoren tot de top van de wereld. Door samen te werken met leidende bedrijven en fondsen, kunnen we de Nederlandse economie helpen te verduurzamen, samen werken aan oplossingen voor het klimaatprobleem en nieuwe werkgelegenheid creëren’, aldus initiatiefnemer Auke Ferwerda.

M4H transformeert

De transformatie in het M4H gebied is in volle gang. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een plek voor ambitieuze ondernemers in de energietransitie. Zo opende niet alleen Platform Zero deze week haar deuren, ook de duurzame mobiliteits scale-up Hardt Hyperloop is sinds kort neergestreken in het gebied. Mare Straetmans, mede-oprichter van Platform Zero: ‘Dit is een prachtig stukje Rotterdam waar je het oude rauwe karakter van de stad voelt en de containers van de haven voor je neus versleept ziet worden. Maar aan de andere kant zie je ook de nieuwste technologieën voorbij komen bij bijvoorbeeld Hardt Hyperloop.’

Foto: Vlnr: Peter Goedvolk (First Dutch), Mare Straetmans (Platform Zero), Petra de Groene (Gemeente Rotterdam), Saskia Mureau (Havenbedrijf Rotterdam), Auke Ferwerda (Platform Zero) & Tim Houter (Hardt Hyperloop) (Foto: Mickpunt)