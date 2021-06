Een frisse adem en fris geweten achter je mondkapje?

Lockdown weer verlengd, nóg langer thuiswerken en dat mondkapje, daar zijn we ook voorlopig nog niet vanaf. ‘One year in’ zijn er inmiddels ruimvoldoende producenten van mooie, duurzaam geproduceerde ‘gezichtsaccessoires’, maar wie houdt zich eigenlijk bezig met een frisse adem en fris geweten achter dat masker? Om consumenten op laagdrempelige manier te helpen to go green en retailers te voorzien van een aantrekkelijk & verantwoord kassa-assortiment (in een toch een beetje ingeslapen snoepschap), maakt Max’s Organic Mints het goed geproduceerde alternatief voor het good ‘old pepermuntje. Want de aarde zo blijven behandelen als we de afgelopen jaren deden, daarvan weten we nu dat dat niet langer houdbaar is, als we in de toekomst nieuwe pandemieën willen voorkomen.

Wat maakt Max’s Mints dan verantwoord?

Max’s Mints on a Mission zijn onder andere biologisch, 100% natuurlijk, vrij van gelatine (Vegan dus) en worden door een sociale werkplaats verpakt in de oneindig recyclebare blikjes. Zo zorgt het mint-merk ervoor dat met ieder blikje Max’s Mints dat over de kassa gaat er:

35 gram single use plastic wordt bespaard .

. 3,5 minuten iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door een beperking) aan een leuke en nuttige baan wordt geholpen.

(bijvoorbeeld door een beperking) aan een wordt geholpen. Voorkomen wordt dat vruchtbare landbouwgrond vervuild wordt met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In Nederland verbruiken we daar gemiddeld 10 miljoen kilo per jaar van!

‘Goed doen’ is niet moeilijk

‘Het kwartje begint te vallen, steeds meer retailers zien in dat ’goed doen’ niet alleen lief is voor de aarde maar ook good business op kan leveren. Mits verpakt in een aantrekkelijk jasje! Dat is waar Max’s Mints in het spel komen, want ondanks dat de mintjes nog relatief onbekend zijn kunnen ze in de winkel makkelijk meekomen met de gevestigde merken. De consument, die is namelijk al lang op zoek naar producten voor de toekomst!’ aldus Max‘s Mints oprichter Floor.

Ook stappen zetten richting een verantwoord kassa assortiment? Max’s Mints komen in 6 smashing smaken; Menthol, Spearmint, Lemon, Ginger, Liquorice en Coffee en 3 types verpakkingen. Oftewel, een mintje voor elk type klant, op ieder moment.

Doei plastic, kunstmatige suikervervangers en nepsmaakmakers.

Nice to mint you, 2021!