In de Publieke Tribune gaan topvrouwen Marjan van Loon (Shell), Hanneke Faber (Unilever) en Edith Schippers (DSM) in openhartig gesprek met Diederik Samsom, de architect van de Europese Green Deal. Durft Samsom eisen te stellen die eigenlijk nog niet kunnen? Is Shell moedig genoeg om uit fossiele brandstoffen te stappen terwijl ze nog niet weten of er genoeg klanten zijn voor de alternatieven? Zou DSM duurzame kennis willen delen met concurrenten als het de wereld kan redden? En het allerbelangrijkst: hoe gaan zij de toekomst redden? Presentatie is in handen van Coen Verbraak, kritisch geweten van deze aflevering is schrijver Jeroen Smit.

Stel je voor: we zijn dertig jaar verder en je zit aan het bed van je kleinkind. De aarde is ondanks alle mooie woorden en beloftes verder opgewarmd. De zeespiegel is zo ver gestegen dat het westen van het land is overstroomd. Er zijn tienduizenden slachtoffers gevallen als gevolg van droogte. En je kleinkind zegt: “Oma, je was toen toch de baas van een groot bedrijf. Wat heb jij toen gedaan? En: wie van jullie weet zeker dat zijn geweten schoon is?”

Zo begint Coen Verbraak de uitzending van De Publieke Tribune van aanstaande zondag. De antwoorden zijn verrassend eerlijk. Zo twijfelt Hanneke Faber (Unilever) hardop: “Ben ik dapper genoeg? Nemen we ook de moeilijke keuzes als dat betekent dat we minder geld verdienen?”

zondag 22 mei, 22.40 uur, HUMAN, NPO 2

Over De Publieke Tribune Radio

De Publieke Tribune Radio voert diepgravende gesprekken over een actueel onderwerp, gepresenteerd door Coen Verbraak. Een panel van (ervarings)deskundigen houdt maatschappelijke onderwerpen tegen het licht en geeft een blik in de binnenkamers van Nederland. Luisteren staat voorop, daarna komt de opinievorming.

Meer informatie

Foto: De Publieke Tribune: Meer dan Groene Woorden (c) Anna van Kooij