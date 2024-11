Hét koffiemerk met positieve impact, eek coffee, komt met een nieuwe Specialty koffie: gele koffiebessen zitten in de nieuwe eek Brazil Bourbon specialty. Een unieke direct-trade koffieboon met een uniek karakter. Heerlijk in jouw cappuccino of flat white.

De Brazil Bourbon bonen komen uit Campo das Vertentes in de regio Minas Gerais, in het oosten van Brazilië. Hier bestiert voormalig psychologe Monica Borges de Sousa de koffieplantage Fazenda Vila Boa, waar koffie CO2 neutraal wordt verbouwd. Bovendien is Monica continu bezig om het verbouw- en productieproces van koffie te optimaliseren, zodat we ook in de toekomst van haar koffie kunnen blijven genieten.

De bonen van de Brazil Bourbon zijn semi-washed; de bonen worden gewassen en gedroogd met de bes er nog gedeeltelijk omheen. Daardoor krijgt de boon een wat zoetere en nootachtige smaak. Tel daarbij op dat de bonen op een hoogte van 1150 meter verbouwd worden, wat de koffie een complexer smaakprofiel geeft met meer diepgang. Je leest het goed: dit is écht een speciale koffie! De nieuwe Brazil Bourbon is verkrijgbaar in een CO2-vrije en volledig recyclebare verpakking van 500 gram en 1 kilo.

eek is een duurzaam koffiemerk dat een positieve impact achter wil laten. Niet alleen op onze klanten met onwijs lekkere koffie, maar vooral op de wereld. Dus we kijken verder dan onze eigen landsgrenzen focussen op de impact op onze planeet. Met eek coffee drink je de planeet elke dag een stukje mooier, letterlijk. Hoe we dat precies doen vind je op onze website onder onze missie.

Wees er snel bij!

We hebben dit mooie nieuwe product eerst aan onze trouwe klanten aangeboden. En niet zonder succes, in de eerste week hebben we al meer dan 25% van onze voorraad verkocht. Wees er dus snel bij om deze heerlijk koffie ook te proeven. We weten namelijk nog niet of we hem nog een keer laten branden…

Om te vieren dat we de Brazil Bourbon vanaf nu via onze webshop aan kunnen bieden, hebben we een speciale aanbieding. Een introductiekorting van 15% op alle varianten van eek. Dus ook op de Guatemala Brazil en de Italian Roast. Gebruik bij het afrekenen de code ‘BOURBON’.