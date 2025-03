Het koffiemerk Wonder Beans start een grootschalig project om de sociale en economische omstandigheden van de koffieboeren in de Bugisu regio in Oost-Oeganda te verbeteren. Initiatiefnemer Wonder Beans, onderdeel van We Wonder Company, leidt het project en investeert hier samen met klanten in. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steunt het project en draagt € 385.000,- bij. Wonder Beans werkt samen met lokale koffieboerenorganisatie Butta Farmers’ Cooperative Society Limited en Early Years Count Uganda, een nonprofitorganisatie gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van jonge kinderen.

Interventies voor sociaal verantwoorde koffieteelt

In het project worden meerdere interventies geïmplementeerd om uitdagingen in de regio aan te pakken. Door regeneratieve landbouwtechnieken te introduceren verhoogt de productiviteit, verbetert de kwaliteit van de koffie en neemt de CO2-opslagcapaciteit van de plantages aanzienlijk toe. Dit draagt niet alleen bij aan klimaatbestendige landbouw, maar helpt boeren ook om een stabiel inkomen te genereren. Daarnaast onderscheidt dit project zich door kwetsbare vrouwen op te leiden tot landeigenaar van hun eigen koffieplantage. Hiermee krijgen zij economische zelfstandigheid, wat hun eigen toekomst verbetert en de leefomstandigheden van kinderen in de regio positief beïnvloedt. Ook richten de partijen een kinderopvang op en stimuleren ze schoolgang.

Ferry Poppegaai, oprichter van Wonder Beans, benadrukt het belang van het project: “Het huidige koffiesysteem wringt: koffieboeren werken keihard, maar blijven gevangen in armoede, terwijl anderen in de keten miljarden winst maken. Koffiespelers praten groen, maar gaan voor goud. Dat moet anders. We verhogen de kwaliteit en opbrengst van de oogst en betalen boeren een eerlijk, leefbaar inkomen. Helemaal nu de koffieprijzen zo hard stijgen is het cruciaal dat de mensen die de koffie verbouwen hier zelf van profiteren. Tegelijkertijd investeren we in duurzame plantages die niet alleen zorgen voor betere koffie, maar ook meer CO2 uit de lucht halen. Zo maken we koffie toekomstbestendig, voor mens én planeet.”

Waarborgen van impact

De partijen werken volledig volgens wetenschappelijke methoden om sociale impact op de lange termijn te waarborgen. Ook implementeren ze een monitorings- en auditsysteem, stellen ze een klachtenprocedure op en stellen ze een vertrouwenspersoon aan. Het koffieproject wordt gefinancierd vanuit het Subsidieprogramma voor Verantwoord Ondernemen. Dit programma wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.