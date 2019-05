Ed Nijpels neemt eerste exemplaar VHG-handleiding Het Levende Gebouw in ontvangst

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, heeft dinsdag 7 mei het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding Het Levende Gebouw in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor groene gebouwen, goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Met dit concept voor levende gebouwen wil Branchevereniging VHG laten zien hoe groen kan bijdragen aan de opgave om te vergroenen én te verdichten. VHG-directeur Egbert Roozen: “De groenbranche is niet bezig om decoratie aan te leggen met groen, we zijn bezig om groen met waarde te realiseren. Na de succesvolle introductie van het concept De Levende Tuin was er ook behoefte om dit te vertalen naar gebouwen, zodat deze energieneutraal, klimaatrobuust en natuurinclusief kunnen worden. Het resultaat is dit boekwerk, dat naar onze mening een bron van inspiratie kan zijn voor de partijen die het Klimaatakkoord gaan uitwerken.”

Uitnodiging



De heer Nijpels was verrast door de uitgebreide opzet van het boekwerk, dat 400 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met toelichting bevat, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Hij nodigde VHG uit om na de zomer het concept te komen toelichten aan de partijen die met de uitvoering van het Klimaatakkoord aan de slag gaan.

Brede doelgroep



De handleiding is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.

Opzet



De informatie is geordend binnen 19 thema’s zoals water, temperatuur, luchtkwaliteit, duurzame materialen, biodiversiteit, geluid, ontspannen en ontmoeten of voedsel en bloemen. Om heel gericht de meerwaarden van groen te belichten, is er voor elk type gebruiksfunctie van een gebouw een mindmap toegevoegd. Deze geeft een overzicht van de verschillende meerwaarden van groen. Deze meerwaarden worden ook kort toegelicht. Daarnaast is er een mindmap over Het Levende Gebouw in relatie tot diverse gebouwcertificeringen.

Bestellen



De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest, met medewerking en input van vooraanstaande wetenschappers, (landschaps-) architecten, groenprofessionals en diverse organisaties. Het boekwerk is te bestellen via de VHG-website.