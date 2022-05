ProRail heeft een eerste prototype ontwikkeld voor modulaire en circulair technische gebouwen. Deze gebouwen worden straks opgebouwd uit verschillende modules, die als legostenen worden gekoppeld. Zo ontstaat een compleet gebouw.

Robuust en veilig

Als een onderdeel van een railgebonden gebouw vervangen moet worden, hoeven we voortaan niet het hele bouwwerk te vervangen, maar kunnen we ons focussen op slechts het te vervangen onderdeel.

Stijn Debets, systeemspecialist Railgebonden Gebouwen bij ProRail, vertelt: “Het simpele principe van legoblokken stapelen vormt de basis van onze nieuwe railgebonden gebouwen. De blokken zijn gemaakt van duurzame, circulaire en biobased materialen en zijn dus herbruikbaar en afbreekbaar. Ze zijn net zo robuust en hufterproof als hun betonnen voorganger. Alleen zijn de nieuwe gebouwen zeer duurzaam en als je iets moet aanpassen, bijvoorbeeld omdat de techniek verandert, dan is het een kwestie van oude module eruit en een nieuwe erin.” ​​​​​​​

Niet alleen praten

Collega Niek ten Brinke, technisch trainee bij ProRail is van de generatie die duurzaamheid vanzelfsprekend vindt: “Fantastisch dat ProRail niet alleen praat over duurzaam en circulair bouwen, maar het ook in de praktijk brengt. Bij ons prototype in de binnentuin van ProRail-hoofdkantoor de Inktpot zijn we regelmatig in gesprek met collega’s, architecten en aannemers om het concept verder te ontwikkelen. Ik nodig marktpartijen uit eens te komen kijken en met ons vragen en ideeën te bespreken.”

Er is inmiddels ook een eigen pagina met veel informatie over het concept. Binnenkort zie je daar hoe het allereerste modulaire onderstation gebouwd wordt. Dat is waarschijnlijk in 2023 af. Nog 1499 railgebonden gebouwen te gaan.