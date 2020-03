Ecostoof: stoven zonder energie

De Ecostoof is de oude hooikist in een nieuw jasje. Deze energiebesparende kooktechniek was de afgelopen eeuw vooral populair ten tijde van brandstofschaarste. Vandaag de dag is energiezuinig koken weer actueel, vanwege het Klimaatakkoord. De Ecostoof maakt klimaatverantwoord koken als volgt mogelijk: Doe ingrediënten in een pan, breng aan de kook en zet de pan met eten in de isolerende Ecostoof. Het eten blijft vervolgens gedurende lange tijd zo heet dat het vanzelf gaart, zonder energie en zonder aanbranden. De Ecostoof is een product van ontwerpers Caro Niestijl en Iris van de Graaf. Zij schreven eveneens het bijbehorende kookboek ‘Langzaam Lekker’.

CO2 besparing

Een huishouden in Nederland kan met gebruik van de Ecostoof gedurende elk jaar minstens 14 kg CO2 equivalent besparen. Dat is een besparing van 30% van de gemiddelde CO2 uitstoot voor koken. Ecostoof heeft internationale ambities. Als 1% van de gezinnen in Europa een Ecostoof zou gebruiken, levert dat een besparing op van circa 1,5 miljoen x 14 kg CO2= 21.000 ton CO2 equivalent per jaar. De bespaarde CO2 is vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van 2200 keer met een auto de wereld rond rijden.

Startup

Ecostoof B.V bestaat in februari 1 jaar en behaalde de volgende resultaten: €80.000 omzet via online verkoop en verkoop aan duurzame bedrijven zoals de Groene Weg Slager en Odin natuurvoedingswinkels. Het leeuwendeel van de verkoop werd online gerealiseerd. De startup wil uitbreiden naar Europa, te beginnen in Duitsland.

MKB Export Award 2019 nominatie

Ecostoof heeft meegedaan aan de MKB Export Award 2019 en zit in de Top 9. De MKB Export Award wordt dit jaar voor het zevende jaar op rij georganiseerd door TNT Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), MKB-Nederland en Regina Coeli. Van de 125 deelnemers heeft de jury Ecostoof en 8 andere bedrijven genomineerd. De winnaar wordt bekend gemaakt op het evenement Klaar voor de Start Export! op donderdag 19 maart 2020.

Over de ondernemers

Caro Niestijl is, naast Ecostoof ondernemer, architect en werkt daarbij aan duurzaamheid en isolatietechnieken. Caro was gegrepen door de oude techniek van ‘isolatiekoken’. Ecostoof ondernemer Iris van de Graaf is als industrieel ontwerper gespecialiseerd in eco-design en tevens oprichter van Stichting Van Eigen Erf, een landelijk netwerk van biologische boeren en tuinders met lokale producten. Zij schreef eerder het kookboek ‘van eigen erf’.