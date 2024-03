Op 4 maart 2024 start de zevende editie van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. De populaire eetgedragsveranderingscampagne richt zich dit jaar specifiek op de NextGen. In samenwerking met Boomerang FT. worden de klimaatbewuste Gen Z en Gen Alpha middels een gelaagde Tiktok-campagne uitgedaagd om samen met hun ouders mee te doen. De Tiktok-campagne is vandaag gelanceerd met de release van de campagnesong ‘Zonder Je Weet Wel’ door Russo & Juwls.

Beïnvloeding van binnenuit de bubbel

Isabel Boerdam, bekend als het gezicht achter foodblog De Hippe Vegetariër en oprichter van de campagne, licht toe: “We hebben gebruik gemaakt van het inzicht dat mensen zich veel gemakkelijker openstellen voor de mening van mensen in hun bubbel, dan van mensen daar buiten. Dit zie je ook politieke lobby gebeuren; wij passen dit principe nu toe op gezinnen. Hoe vaak hoor je niet dat een familie anders gaat eten door de overtuiging van een kind? Zo hopen we ons bereik in Nederland weer verder uit te breiden.”

Gelaagde Tiktok campagne met o.a. Russo & Juwls

Om de NextGen te bereiken is er een gelaagde Tiktok-campagne ontwikkeld in samenwerking met Boomerang FT. hét bureau gespecialiseerd in het bereiken van de volgende generatie. De basis van de campagne is een song geproduceerd door Russo (Rutger van Eck) en Julia (Julia Horsten), die gaat over ‘de week zonder je-weet-wel’. Renee van den Oetelaar, managing director van Boomerang FT.: “Hiermee zetten we in op nieuwsgierigheid onder de doelgroep én creëren een ‘onderonsje’ tussen de NextGen die minder vlees en zuivel eten heel normaal vindt – in tegenstelling tot de ouders. Deze song loopt als een rode draad door de campagne en is vandaag officieel gelanceerd op de social kanalen van de Week Zonder Vlees & Zuivel!” Op deze basis wordt verder gebouwd met straatinterviews, creators die hun ouders exposen met content als ‘Hoe mijn vader denkt dat je vegan eet’ en Tiktok-users die stiekem vegan voor hun ouders gaan koken en de reacties filmen.

NextGen movement

Boerdam: “In 2023 kende 60% van Nederland de campagne en deden 2.7 miljoen mensen mee. Met deze NextGen movement hopen we nieuwe mensen in beweging te brengen en het campagnebereik weer verder uit te breiden, op naar heel Nederland!”

Foto: Opname van de ‘Zonder Je Weet Wel’ campagnesong in de studio van Russo. Van links naar rechts: Rutger van Eck (Russo), Isabel Boerdam (oprichter Stichting Week Zonder Vlees) en Julia Horsten (Juwls).