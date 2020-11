Ecochain lanceert de Spirit Frontrunner top 40; ‘dit zijn de duurzame voorlopers in de de sterke drank industrie’.

Afgelopen week lanceerde Ecochain met het eerste frontrunner report; ‘Spirits of the Future’ haar nieuwe campagne over de duurzame voorlopers op het gebied van sterke drank. In deze campagne legt Ecochain een focus op de sterke drank industrie, een industrie gedomineerd door grote spelers die over het algemeen nog niet snel gelinkt wordt aan duurzaamheid. De opkomst van veel kleinere toegewijde distillerijen zet de markt echter op scherp, duurzaamheid wordt een differentiator. Met het report geeft Ecochain het woord aan deze innovatieve entrepreneurs in Vodka, Tequila, Mezcal, Rum, Whisky en Gin.

De ‘Spirits of the Future’

‘De meeste consumenten krijgen nog niet de kans om voor een duurzame drank te kiezen. In de eerste plaats moet het product natuurlijk voor zichzelf spreken om bij de consument te komen. Maar wanneer het hen te pakken krijgt, waarom zou de consument dan nog voor de minder duurzame drank kiezen?’ – Russ Wakeham, Two Drifters Distillery

In een 40 pagina lange ‘frontrunner’ report vol met persoonlijke verhalen van ‘changemakers’ in de sterke drank industrie, krijgt de lezer een goed beeld van de duurzame ontwikkelingen en barrières die de ondernemers ondergaan in deze industrie. Elke stap wordt ondersteund door verhalen van deze enthousiaste frontrunners en hoe ze anderen inspireren om hun impact op het milieu te verbeteren.

Duurzaamheid in de sterke drank industrie

Om beter te kunnen communiceren en transparantie te verhogen is het belangrijk dat de milieu impact van elk aspect wordt meegenomen. Vanuit een duurzaamheidsperspectief is de sterke drank industrie dan ook erg interessant om te onderzoeken. Drank is namelijk een premium product dat vaak wordt overgebracht via glazen flessen die zwaarder zijn dan de daadwerkelijke inhoud van de fles. Het report neemt je daarom stap voor stap mee door de hele supply chain – van gerst tot aan het cocktailglas!

‘Over het algemeen heeft het productieproces van sterke drank geen grote impact. Wanneer fermentatie wordt gebruikt, is dat vaak beter omdat er helemaal geen elektriciteit voor nodig is. Maar de destillatie en het koken hebben wel energie nodig. Dus vanuit een LCA (LevensCyclus Analyze) perspectief is het belangrijk om te kijken naar de bron van die energie. Is het elektriciteitsnet? Komt het uit groene bronnen? Gebruik je bijvoorbeeld biomassa of afval in een biovergister om biogas of energie op te wekken, dan heeft dat een enorme positieve impact op de totale voetafdruk. – Lex Roes, Environmental specialist bij Ecochain

Ecochain zal in de toekomst meer frontrunner reports maken om zo licht te schijnen op de ondernemers die een duurzame innovatieve verandering in gang zetten in hun specifieke markten. Het hele frontrunners report is gratis te lezen via de onderstaande link.

Download het frontrunner report