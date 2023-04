TENZING betreedt voor het eerst de festival- en evenementenmarkt door middel van een partnership met Apenkooi Events. TENZING is dit jaar met haar volledig plantaardige en caloriearme producten energy drink partner op zestien Apenkooi evenementen, startend in het weekend van 7 tot en met 9 april tijdens de 2023 editie van DGTL. De volledig plantaardige en caloriearme producten van TENZING en de duurzame manier van ondernemen van Apenkooi zijn een perfecte match.

Over het jaar verwacht Apenkooi zo’n 400.000 bezoekers op haar evenementen, van DGTL en Amsterdam Open Air tot Elrow Town. De organisator streeft er continu naar om de bezoekers op ieder gebied met duurzame alternatieven in aanraking te brengen. Zo ook op het gebied van drank en voedsel. Op het circulair georganiseerde DGTL bestaat het food & beverage aanbod uit plant-based producten en het assortiment van TENZING sluit daar met natuurlijke ingrediënten als groene koffie, groene thee, acerola en himalayazout nauw op aan. TENZING is tevens ‘s werelds eerste ‘carbon negative’ drank. In samenwerking met CarbonCloud, dat ook werkt met bijvoorbeeld Oatly, wordt het volledige productieproces inzichtelijk gemaakt en op basis daarvan kunnen steeds duurzamere keuzes gemaakt worden. TENZING compenseert meer dan dat het uitstoot en door deze pioniersrol in te nemen hoopt TENZING eraan bij te dragen dat mensen inzien dat zelfs de kleinste veranderingen in hun dieet een belangrijke stap kunnen zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Apenkooi en TENZING zijn door hun gedeelde manier van duurzaam ondernemen een perfecte match.

“We streven er doorlopend naar om op een duurzame manier aan de behoeften van onze industrie te kunnen voldoen en zijn continu op zoek naar vooruitstrevende oplossingen”, aldus Brian van Vuure, Director Brand Partnerships Development bij Apenkooi Events. “Het is ons streven om van DGTL het meest duurzame elektronische muziekfestival ter wereld te maken en van Apenkooi ’s werelds meest duurzame festivalorganisatie. Bij onze nieuwe kijk op festivals past dus ook een nieuwe kijk op energiedrankjes.”

“Onze gedeelde visie en inzet voor een duurzame toekomst, maakt deze samenwerking met Apenkooi een heel natuurlijke die een super opwindende blik in de toekomst van festivals geeft”, voegt TENZING-oprichter en voorheen hoofd marketing van Red Bull in Europa Huib van Bockel toe. “Hun geloof in TENZING geeft ons de mogelijkheid om mensen weer te laten geloven in de kracht van de natuur en opnieuw te beleven wat een energiedrankje kan zijn.”

TENZING loopt niet alleen qua plant-based producten voorop op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van afvalscheiding. De blikjes van TENZING zijn volledig BPA-vrij en dus 100% recyclebaar. Hierdoor drink je als je het op de juiste manier inlevert in feite je hele leven uit hetzelfde blikje. In een tijd dat steeds meer mensen op zoek zijn naar gezondere en duurzame opties in hun leven, ondersteunt TENZING de missie van Apenkooi om voor hun bezoekers die oplossingen te vinden.